Al rintocco di mezzanotte Olivier Nkamhoua è della Openjobmetis

Dopo aver contato i giorni, e dopo aver contato le ore, sull’orologio della sede della Pallacanestro Varese è scoccata la mezzanotte del 22 luglio. Non un orario qualunque perché a esso era associata la scadenza della clausola di uscita dal contratto firmato da Olivier Nkamhoua a fine giugno: un “cavillo” che non è stato utilizzato, così il lungo finlandese è ufficialmente diventato un tassello della Openjobmetis 2025-26.

L’unica possibilità perché le cose cambiassero era legata infatti alla firma di un contratto “garantito” (annuale o di tipo two-way) con una franchigia NBA nel caso Nkamhoua (foto FIBA) avesse “rubato gli occhi” di qualche dirigente durante la Summer League disputata a Las Vegas.

Nella “città del peccato” – dove il finlandese era in forza ai Portland Trail Blazers – è sceso in campo cinque volte con qualche risultato ma senza avere particolari spazi: 10,8 minuti a serata per 3,8 punti con un risultato massimo di 9 punti nel match con i Rockets nel quale ha distribuito anche 3 stoppate (1,6 di media il dato dei rimbalzi).

Nkamhoua dovrà essere – nei piani biancorossi – un pilastro importante della squadra messa a disposizione di Ioannis Kastritis. Ala forte “vera” (2,06 per oltre 100 chili) dopo anni di numeri tre adattati, con possibilità di essere anche schierato da pivot per qualche minuto o in assetti particolari, farà parte di un reparto che comprende il centro americano Nate Renfro, fresco di firma, e l’italiano Max Ladurner. Alle loro spalle ci sono poi Davide Alviti ed Elisee Assui, entrambi schierati da “4 tattici” nella scorsa stagione.

Incasellato quindi Nkamhoua, restano tre giocatori stranieri da inserire nella rosa della Openjobmetis, due dei quali fondamentali, ovvero il playmaker e la guardia titolari (a proposito di guardia: Jaylen Hands ha firmato in Grecia al Panionios Atene ma ha la possibilità di uscire dal contratto in caso di chiamate da Eurolega ed Eurocup). Su di loro la società dovrà destinare cifre significative, per lo meno in relazione al budget di Varese. Infine ci sarà un esterno straniero dalla panchina per il ruolo che lo scorso anno fu di Desonta Bradford.