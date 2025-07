Openjobmetis, il tabellone dell’estate con mercato e precampionato

Ha l’accento greco – oltre che argentino, italiano e americano – la Openjobmetis che scenderà in campo nel campionato degli 80 anni della Pallacanestro Varese. Luis Scola e i gm Sogolow e Horowitz hanno dato molto spazio di manovra a Ioannis Kastritis che sarà molto più di un semplice allenatore e parteciperà anche alle scelte dei giocatori. Si riparte, comunque, con un nucleo italiano in grado di garantire molti minuti, e non era una situazione scontata. In questo articolo trovate il consueto riassunto del mercato biancorosso e il programma estivo con date e orari di tutti gli appuntamenti biancorossi.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24 luglio

COME LEGGERE LA TABELLA – Accanto ai singoli nomi ci sono nell’ordine la nazionalità, il ruolo, l’altezza, l’anno di nascita e – nel caso – la squadra di provenienza o di destinazione. Nello spazio dei “sotto contratto” ci sono i giocatori controllati dalla società in attesa di capire se troveranno posto o se saranno ceduti definitivamente.

Trovate anche un “riassunto” con i giocatori distribuiti per ruolo tra quintetto base e panchina. A seguire il programma delle amichevoli che verrà integrato con le informazioni relative alle diverse partite man mano che diventano ufficiali.

PALLACANESTRO VARESE 2025-26

Main sponsor: OPENJOBMETIS (da confermare)

Presidente: Antonio BULGHERONI (confermato)

Amministratore delegato: Luis SCOLA (confermato)

General manager: Zach SOGOLOW, Max HOROWITZ (confermati)

LO STAFF

Allenatore: Ioannis KASTRITIS (Gre – confermato)

Assistenti: Matteo JEMOLI (Ita – nuovo), Federico RENZETTI (Arg – confermato)

Preparatore atletico: Silvio BARNABA (confermato)

Team Manager: Massimo FERRAIUOLO (confermato)

LA SQUADRA

Conferme

Elisee ASSUI (Ita / a / 1,91/ 2006) – QUI l’articolo

Davide ALVITI (Ita / a / 2,00 / 1996) – QUI l’articolo

Matteo LIBRIZZI (Ita / p-g / 1,80 / 2002) – QUI l’articolo

Acquisti

Maximilian LADURNER (Ita / C / 2,07 / 2001 – da Torino) – QUI l’articolo

Olivier NKAMHOUA (Fin / A / 2,03 / 2000 – da Chemnitz) – QUI l’articolo

Nate RENFRO (Usa / C / 2,03 / 1996 – da Sassari) – QUI l’articolo

Tazè MOORE (Usa / G / 1,96 – da Rip City Remix) – QUI l’articolo

Partenze

Kaodirichi AKOBUNDU EHIOGU (Nig / c / 2,08 / 1999 – a Manresa, Spa)

Desonta BRADFORD (Usa / g / 1,93 / 1996 – a ?)

Ethan ESPOSITO (Ita / a / 2,00 / 1999 – a Brindisi, A2)

Abdel FALL (Ita-Sen / c / 2,03 / 1991 – a Cento, A2)

Jaylen HANDS (Usa / g / 1,91 / 1999 – a Panionios, Gre)

Jordan HARRIS (Usa / g / 1,93 / 1997)

Justin GRAY (Usa / a / 1,98 / 1995)

Elijah MITROU-LONG (Can-Gre / p / 1993 – a?)

Completano il roster per la preparazione

Ivan PRATO, Mauro VILLA.

Riassunto

P: X – Librizzi

G: X – X

AP: Alviti – Assui

AG: NKAMOUHA – X

C: RENFRO – LADURNER

Formula: 5+5 (Ita: Alviti, Assui, Librizzi, Ladurner, Villa?)

IL CALENDARIO

Raduno: a Varese il 18 agosto

Ritiro: a Gressoney St. Jean (da definire)

Inizio campionato: 4-5 ottobre

AMICHEVOLI

SCRIMMAGE (amichevoli non ufficiali)

Bilancio: 0 vinte / 0 perse