Allerik Freeman in prova alla Openjobmetis dopo il lungo stop per infortunio

Sarà Allerik Freeman la prossima guardia della Pallacanestro Varese? Forse. Il 30enne americano, nato nello stato della Virginia, è atteso a breve in città dove è stato chiamato per un periodo di prova: la società di Luis Scola intende infatti testare la tenuta fisica dell’ex Venezia, reduce da un lungo stop causato dalla rottura del tendine d’Achille.

Freeman è un giocatore che, da sano, garantirebbe alla Openjobmetis punti e leadership tecnica: guardia di 1,91 per una novantina di chili di peso, si è svelato in Europa con gli ungheresi dell’Alba Fehervar (15 e 18 punti nel doppio confronto con la Varese di Caja, Avramovic e Cain nella Fiba Cup del 2017-18) ma ha vestito con successo anche canottiere importanti come quelle di Asvel e Cska in Eurolega seppure per periodi limitati.

Il meglio lo ha dato in Turchia (20,3 punti con il Bursaspor nel 2021-22; 18,9 punti con il Besiktas nel 2022-23) mentre a Venezia e nell’ultima “tappa” al Buducnost il suo impatto è stato più limitato. Con la squadra di Podgorica poi è arrivato un infortunio molto serio, ed è per questo che Varese vuole avere certezze su Freeman prima di arrivare a una firma definitiva.

La società predisporrà una serie di visite approfondite, affiancate al lavoro in palestra, prima di prendere una decisione: è chiaro che se Freeman darà garanzie diventerà la guardia titolare al netto della necessità di riattivare il giocatore anche sul piano agonistico vista la lunga assenza dai campi e dalle partite giocate. La presenza nel roster di Tazé Moore e la versatilità di giocatori come Librizzi (che può occupare lo spot di guardia) e Assui però dovrebbe permettere in quel caso di “attendere” il ritorno di Freeman ai giusti regimi.

Se invece la guardia non dovesse superare la prova, per Varese ci sarebbe ancora un po’ di tempo per tornare sul mercato, anche se è chiaro a tutti che la squadra dovrà essere completa per il 5 ottobre, data dell’esordio in campionato sul campo di Sassari. Ma questo lo sanno bene anche i massimi dirigenti biancorossi che non smetteranno di tenere il mercato sotto i propri radar.