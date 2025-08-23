Brindisi al Sacro Monte per la Openjobmetis in attesa dell’ultimo “colpo” di mercato
La squadra biancorossa ha partecipato all'aperitivo aperto al pubblico con e si è affacciata sul panorama più bello della Città Giardino. Bocche cucite per la guardia mancante ma i vertici della società sono sereni
Ci sono tanti modi per cementare un nuovo gruppo di giocatori. Lo si può fare in palestra, in spogliatoio ma anche “immergendo” giovani atleti – magari provenienti dall’altra parte del mondo – nella realtà che sarà la loro nei mesi a venire.
Per questo la Pallacanestro Varese, dopo il bagno di folla al Campus di venerdì in occasione dell’allenamento aperto al pubblico, ha portato la squadra al Sacro Monte per un aperitivo con i tifosi organizzato sulla terrazza del ristorante Montorfano, con vista sulla quattordicesima cappella della Via Sacra. E con successive tappe al Mosé e sulla balconata sovrastante per godere un panorama unico e mozzafiato. Assente giustificato il solo Tazé Moore alle prese con un piccolo problema di salute passeggero.
Cielo sereno – come si spera sarà la stagione biancorossa – e aria fresca hanno salutato la squadra e i supporters arrivati in buon numero (chi a piedi dalla Prima Cappella, chi con automobili, moto e mezzi pubblici) per il brindisi benaugurale. Gli uomini di coach Kastritis sono reduci dalla prima settimana di allenamento e “puntano” alla prima partita, per quanto non ufficiale e chiusa a pubblico e stampa, di venerdì 29 contro il Sam Massagno.
C’è intanto una certa attesa per l’ultimo “botto” di mercato: alla Openjobmetis manca una guardia che porti in dote un buon apporto di punti segnati e che sia dotata di buona fisicità, così da affiancare la coppia Moody-Librizzi che ha qualità tecniche ma non grande stazza. Tra i dirigenti c’è discreto ottimismo ma anche totale silenzio: la volontà è quella di chiudere la trattativa senza lasciare trascorrere troppi giorni anche perché poi il ritiro del visto e il viaggio “ruberanno” ulteriori giorni. Ma, come detto, al momento l’entourage biancorosso rimane sereno.
