Lombardia Cup, Openjobmetis e Cremona in campo a Desio

Semifinale del torneo brianzolo dalle ore 18 di sabato: aggiornamenti su andamento e punteggio al termine di ogni periodo

Quarta amichevole stagionale per la Openjobmetis che dalle 18  di sabato 13 è in campo a Desio contro la Vanoli Cremona per la prima semifinale di Lombardia Cup. In serata l’altro confronto tra Cantù e Bergamo, domenica le due finali. Varese quasi al completo: manca solo Nkamhoua impegnato in nazionale agli Europei. Aggiornamenti a seguire in questa pagina al termine di ogni periodo di gioco.

Q2 – Il primo vantaggio arriva con la tripla di Moore (Alviti resta seduto per precauzione). Si accende anche Moody, poi arriva l’azione più bella: Renfro limita e stoppa Willis e Moore inchioda in contropiede (30-24). Il timeout di Brotto è cancellato da Renfro (assist di Moody) e Villa (rubata e canestro): serve un numero di Durham per spezzare il parziale (12-2) biancorosso. Jones però fa ripartire la Vanoli: il controparziale è potente (13-0) e costringe Kastritis al timeout. Assui da fuori muove il punteggio seguito da Freeman (5 in fila). Due pasticci di Moore e il solito Durham garantiscono il vantaggio cremonese alla pausa lunga nonostante un bel cesto di Freeman in entrata (48-52; Freeman 13, Moore 13). 

Q1 – Cremona scatta bene con le triple di Veronesi e Durham e sale 8-2 prima del canestro pesante di Moore. Le scelte di Kastritis comunque si intravvedono: circolazione di palla fin eccessiva e pressione a rallentare le ripartenze cremonesi. A metà quarto spazio a Freeman che segna subito dall’arco (11-17) ma tra liberi e triple è ancora la Vanoli a fare festa (e punti). Negli ultimi 3′ però la OJM rientra, Freeman segna ancora da fuori e a fil di sirena Librizzi impatta (22-22; Moore 8, Freeman 6).

