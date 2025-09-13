Assui e Freeman ottimisti: “Lavoriamo bene, stiamo migliorando”

Tocca ad Elisee Assui presentarsi ai microfoni al termine del match perso dalla Openjobmetis con Cremona. Non per “nascondino” di Kastritis – è bene specificarlo per evitare malintesi – ma perché fin dalla vigilia era previsto l’intervento di un giocatore nel dopo gara. Abbiamo inoltre incontrato Allerik Freeman che ha fatto il punto sulla partita e su se stesso.

ASSUI 1 – «Guardiamo alle cose buone e non a quelle negative. Nel secondo tempo loro hanno segnato 27 punti e questo è stato un grande passo in avanti: stiamo lavorando bene con i nuovi arrivati e andiamo avanti a lavorare giorno dopo giorno. Ripeto: già oggi ci sono stati grandi passi in avanti».

ASSUI 2 – «Oggi rispetto a Tortona abbiamo trovato un avversario forse meno fisico ma che ha messo più intensità in campo. Io, a livello personale, mi sono trovato molto meglio oggi anche perché con Tortona ero appena rientrato; adesso mi sento molto bene e andrò avanti a spingere per farmi trovare il più pronto possibile fra un mese all’inizio del campionato».

ASSUI 3 – «Il rammarico c’è sicuramente perché perdere una partita non è non è mai bello. Ma come ho detto prima, noi guardiamo i lati positivi, continuiamo a lavorare giorno dopo giorno. Si è fatta sentire la stanchezza di Gressoney ma quei quattro giorni sono serviti molto per lavorare sulle nostre cose, mettere intensità e capire da a che punto siamo e a che punto vogliamo arrivare».

FREEMAN 1 – «Siamo ancora agli inizi, siamo ancora giovani come squadra. Dobbiamo crescere molto insieme, ma ci stiamo muovendo nella giusta direzione ogni singolo giorno e in ogni partita che facciamo, stiamo migliorando sempre di più. Del resto lo scopo della preseason è prepararsi per la stagione.

Quindi ci piace quello che stiamo facendo e cerchiamo di migliorare ogni singolo giorno».

FREEMAN 2 – «Per quanto mi riguarda, il primo tempo di oggi è stato fantastico e sono davvero contento della prima metà di partita. Poi ovviamente l’obiettivo è di continuare a migliorare ogni singolo giorno: più ci conosciamo come squadra, più siamo uniti individualmente, più miglioreremo sia io a livello personale sia noi come gruppo».