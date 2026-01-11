Luino, Saronno e Casbeno piangono don Piergiorgio Solbiati

Si è spento questa mattina, domenica 11 gennaio, don Piergiorgio Solbiati, parroco a Casbeno e per molti anni decano del decanato di Luino.

Nato il 1° giugno 1939 a Busto Arsizio, don Piergiorgio fu ordinato sacerdote nel 1965. Dal 967 vicario parrocchiale a Saronno, nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, venne poi inviato a Desio, dove dal 1983 al 1998 fu parroco di San Giovanni Battista e, dal 1995 al 1998, decano del Decanato di Desio.

Nel 1998, l’arrivo a Luino alla guida della comunità cittadina e di Colmegna, dove trascorse 17 anni, segnando in modo profondi la vita della città e della sua comunità non solo con la sua personalità poliedrica ma anche con iniziative importanti, come la creazione dell’asilo nido “I Felicissimi”, l’attenzione costante all’Istituto Maria Ausiliatrice, i numerosi interventi di restauro delle chiese, oltre a una particolare sensibilità verso le problematiche sociali e alla cura della pastorale familiare. Rilevante anche l’organizzazione di una scuola di teologia per laici, segno di un impegno educativo che guardava non solo ai giovani, ma anche al mondo adulto.

Accanto all’attività pastorale, don Piergiorgio visse intensamente la sua passione per la cultura, l’arte e la scrittura che lo portò a pubblicare diversi libri.

Dal 2015 don Piergiorgio, dopo aver lasciato per sopraggiunti limiti di età l’incarico di prevosto a Luino, si era trasferito a Varese, nella parrocchia di Casbeno, dove ha lasciato un ricordo pieno di affetto.

«Don Piergiorgio è, per dirla alla maniera di Papa Francesco, un pastore con l’odore delle pecore – scriveva qualche anno fa Guido Bonoldi per Radio Missione Francescana – Lieto di poter spendere tutto il suo tempo, ora che è stato liberato da incombenze organizzative e gestionali, per la celebrazione dei sacramenti e l’incontro con i parrocchiani, in particolare con gli anziani e con i malati, ai quali egli va a far visita con assiduità. Oltre alla sollecitudine pastorale Don Piergiorgio coltiva un particolare interesse per lo studio dell’Apocalisse e per il luogo in cui l’evangelista Giovanni l’ha scritta, l’isola di Patmos, dove ha soggiornato per alcuni brevi periodi».

All’Apocalisse aveva dedicato anche un libro, pubblicato nel 2017 dalle edizioni Macchione, che riporta commenti al testo sacro, inframmezzati da note autobiografiche.

Da domenica 11 gennaio, al pomeriggio, sarà allestita la camera ardente presso la chiesa parrocchiale di Casbeno. I funerali saranno celebrati martedì 13 gennaio, alle 15, nella Basilica di San Vittore.