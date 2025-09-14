Varese News

Lombardia Cup, Openjobmetis-Bergamo vale il terzo posto

I biancorossi di Kastritis in campo dalle 17.45 a Desio contro gli orobici. Alviti ancora a riposo. Aggiornamenti al termine di ogni periodo

Openjobmetis KO in amichevole a Tortona

Secondo incontro in poche ore sul parquet di Desio per la Openjobmetis che affronta Bergamo nella finale per il 3° e 4° posto dalle 17.45 di domenica 14. Sabato sera i biancorossi hanno perso di misura con Cremona che più tardi affronterà Cantù per il trofeo principale. Varese ancora senza Alviti, fermo per precauzione a causa di un dolore al tallone. In questa pagina gli aggiornamenti dal PalaFitLine al termine di ogni quarto di gioco.

Q2 – Al rientro Kastritis dà subito spazio ai giovanissimi (Prato, Farias) ma finalmente è Moody a trovare l’assist per la schiacciata di Renfro, poi Tomas Scola segna da 3 dall’angolo ma non basta a staccare la Blu Basket. Quando poi la OJM torna a colpire con costanza il ferro da 3 (3/20 al 20′ – ma anche da 2 e in certi tiri liberi) gli orobici tornano a condurre, sfruttando anche l’esperienza e il peso di Hogue (29-37). Librizzi argina in contropiede la ferita ma Ladurner la riapre sbagliando un appoggio da 2 centimetri. E così al giro di boa comanda Bergamo, 35-39. (Librizzi 14, Renfro 8)

Q1 – L’avvio di gara ricalca in parte quello della semifinale: Moore e Renfro pimpanti tra i biancorossi, Moody ancora troppo moscio, tra tiri fuori bersaglio e ritmi non ancora adeguati. Idem Assui che da 3 punti non ne imbrocca una. Anche in difesa, pur con un paio di blitz riusciti, Varese becca 15 punti in 5′ e allora Kastritis ricorre anche alla zona 2-3 per provare a rosicchiare qualcosa. Entra Librizzi: due sue triple, cui si aggiunge un tiro dalla media di Freeman, consentono il riaggancio. Prima della sirena ancora Libro in entrata firma il 21-19.

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

Pubblicato il 14 Settembre 2025
