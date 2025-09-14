Librizzi: “La Openjobmetis migliora quando riusciamo ad essere più aggressivi”

LIBRIZZI 1 – «Siamo partiti anche un po’ corti perché siamo ancora senza Alviti e Nkamhoua e ovviamente eravamo un po’ limitati; poi ci sono stati anche problemi problemi di falli, però l’importante è che alle fine siamo riusciti a rimanere concentrati. Abbiamo giocato anche una partita ieri e abbiamo portato a casa comunque una una vittoria: anche se è una amichevole, fa sempre bene soprattutto per l’umore e poi per allenarci meglio durante la settimana».

LIBRIZZI 2 – «Quando riusciamo a mettere maggiore energia e a essere aggressivi come nel secondo tempo le cose migliorano: dobbiamo essere una squadra che parte dalla difesa e può correre. Magari adesso stiamo facendo un po’ di fatica quando siamo 5 contro 5: quindi la difesa può essere un supporto positivo anche per l’attacco».

LIBRIZZI 3 – «L’approccio con meno intensità secondo me è un po’ dovuto al fatto di era la seconda partita in in due giorni: ho già detto che siamo corti il che non deve essere una scusa assolutamente, però magari all’inizio ci serve qualche minuto in più per far andar le gambe. Dopo di che siamo riusciti a difendere molto meglio».

LIBRIZZI 4 – «Per quanto mi riguarda sono abbastanza soddisfatto anche se c’è ancora molto da lavorare. Mi sento in forma e tengo ad arrivare alla preparazione nel migliore dei modi: spero quest’anno di aiutare al massimo la squadra ad avere una stagione più che positiva».

LIBRIZZI 5 – «Il bilancio di questa due giorni? Portiamo a casa il fatto che se riusciamo a essere costanti per 40 minuti, abbiamo dimostrato di poter davvero avere una buona difesa, come è avvenuto alla fine dell’anno scorso».

