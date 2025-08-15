Mauro Villa resta in biancorosso: completa il quintetto italiano della Openjobmetis

Pallacanestro Varese conferma la fiducia nei suoi giovani e annuncia che Mauro Villa farà parte del roster biancorosso per la stagione 2025-2026. Argentino di nascita ma di formazione italiana, classe 2004, Villa è già un volto noto per il pubblico varesino grazie alle sue prestazioni con la maglia di Varese Basketball nelle ultime stagioni.

Per il giocatore si tratta di un ritorno importante, dopo aver dovuto chiudere in anticipo la scorsa stagione a causa di un infortunio dal quale ha recuperato completamente. Sarà il quinto italiano del gruppo e andrà così a completare il parco tricolore a disposizione di coach Giannis Kastritis.

Kastritis: «Può aiutarci con energia e spirito positivo»

L’allenatore greco ha accolto con entusiasmo la conferma di Villa, sottolineando non solo le qualità tecniche ma anche l’approccio mentale del giovane: «Siamo molto contenti che Mauro torni a disposizione dopo l’infortunio subìto nella scorsa stagione – ha dichiarato Kastritis –. Gli auguriamo di rimanere in salute e di essere pronto a lavorare duro. Può sicuramente aiutarci tanto con l’energia e lo spirito positivo che porta quotidianamente in allenamento. Insieme a tutti i nostri giovani ha la possibilità di continuare a migliorare giorno dopo giorno e di risultare un elemento importante per la cultura che vogliamo costruire per la prossima stagione».

Horowitz: «Ha dimostrato qualità e maturità»

Parole di apprezzamento anche da parte di Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategy della società varesina:

«Siamo contenti di annunciare la firma di Mauro Villa. Negli ultimi anni è cresciuto tanto come giocatore – ha detto –. La scorsa stagione è stato una pedina fondamentale della nostra squadra in Serie B prima dell’infortunio, da cui ha recuperato completamente. Ha dimostrato un livello di fisicità, attenzione e cura che ci fa credere che questo passo con lui sia quello giusto».

Villa si unisce così a un gruppo giovane e dinamico, pronto a iniziare una nuova stagione con l’obiettivo di consolidare il progetto tecnico e costruire una squadra capace di crescere insieme, partita dopo partita.