La Openjobmetis alza la guardia: preso Tazé Moore

Un metro e 96 centimetri di guardia, atletica e potente anche se talvolta a scapito della precisione. La Openjobmetis Varese inserisce il terzo straniero nel nuovo organico con l’ingaggio di Tazé Moore, 27enne mancino americano nato a Memphis e transitato per qualche partita anche in NBA con Portland.

Moore è di fatto senza esperienza europea ma è rimasto a lungo ai confini della NBA giocando in G-League dove ha quasi sempre prodotto annate in doppia cifra a livello di punti aggiungendo però numeri solidi a livello di rimbalzi e assist.

«A nome di coach Kastritis e di tutta la nostra organizzazione, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Varese a Tazè – le parole di Zach Sogolow – La combinazione di talento, atletismo e versatilità di ruolo, lo ha reso un giocatore di nostro interesse da un paio d’anni e crediamo fermamente che avrà un impatto positivo nel sistema di gioco del coach».

Carriera

Nato il 28 giugno 1998 nel Tennessee, Tazé Moore gioca per cinque stagioni in NCAA indossando per quattro anni la maglia dei Cal State Bakersfield Roadrunners e quella degli Houston Cougars. Dal 2022 al 2024 gioca in G-League con i Texas Legends realizzando 10.9 punti di media e 2.8 assist nella stagione 2022-2023 e 9.2 punti di media e 3.6 assist nella stagione 2023-2024 per poi approdare ai Rip City Remix coi quali in 22 partite chiude l’anno con 15.6 punti di media, 5.1 rimbalzi e 7.2 assist. Nel mezzo, esattamente il 21 gennaio 2024, fa anche il suo esordio in NBA disputando quattro partite con Portland. Alla fine del 2024 si trasferisce in Canada dove mette a referto 17.6 punti di media, 8.1 rimbalzi e 7.3 assist con la maglia dei Fraser Valley Bandits, squadra con la quale disputa anche i play-off della prima lega canadese. Lo scorso anno è ancora protagonista in G-League con i Rip City Remix (13.7 punti e 6.1 assist in 18 partite), ma impreziosisce la propria stagione con altre due presenze in NBA maturate con la canotta dei Trail Blazers.