Casa dolce casa? Elisee Assui verso la conferma a Varese

Elisee Assui è vicinissimo a dire “sì” alla Openjobmetis. L’ala nata proprio a Varese il 3 gennaio 2006 e cresciuta nel settore giovanile biancorosso sembra aver preso la strada… di casa. Quella cioè di dare continuità al percorso in Serie A sotto la guida di Ioannis Kastritis rispetto al salto oltreoceano per giocare in NCAA.

Una scelta – quella a stelle e strisce – che “Big Eli” potrà magari effettuare l’anno prossimo, dopo aver messo nuova e solida esperienza nel massimo campionato tricolore dove negli ultimi mesi si è ritagliato uno spazio reale all’interno delle rotazioni del tecnico greco. Kastritis non ha avuto remore a mettere Assui in quintetto base, sfruttando le sue qualità tecniche e il suo fisico inconsueto che gli permette di reggere in difesa su diversi ruoli risultando spesso decisivo nel consolidare la retroguardia. Il suo tabellino stagionale parla di 3,8 punti a partita in 13,4 minuti con il 41,3% dall’arco e 1,4 rimbalzi. Con Kastritis però lo score passa a 5 punti in 22,5 minuti a conferma della fiducia riposta in lui (anche da Luis Scola che da anni ha intuito il suo potenziale).

La certezza di rivedere Elisee in biancorosso non c’è ancora ma le ultime voci provenienti da Masnago parlano di una decisione quasi presa. Tra la Pallacanestro Varese e Assui – ricordiamo – è in essere un contratto quinquennale stipulato nell’estate 2024, il primo da professionista per il ragazzo che proviene dalla zona di viale Europa: la scelta dell’NCAA avrebbe portato denaro fresco nelle casse biancorosse che, però, non è più importante della continuità tecnica.

E comunque la permanenza del numero 24 (che sta per trascorrere l’estate con la Nazionale Under 20) sarebbe ugualmente un buon investimento anche dal lato finanziario perché i suoi minuti concorrono in modo rilevante alla rincorsa dei premi in denaro stanziati dalla Federazione per le squadre che schierano i giocatori italiani under 23 e under 26.

Se tutto ciò venisse confermato, lo scacchiere italiano della Openjobmetis sarebbe quasi completo con Librizzi alle spalle delle due guardie titolari con molti minuti a disposizione, con Alviti titolare in ala piccola ed Assui subito dietro e con Esposito pronto a uscire dalla panchina dietro a un’ala che potrebbe provenire dal mercato dell’Est Europa. La quinta “carta azzurra” sarebbe quindi per il pivot di riserva salvo sorprese dalla trattativa con Giordano Bortolani, guardia in uscita da Milano che però ha gli occhi addosso di tre quarti di Serie A.