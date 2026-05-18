Un presidio per protestare contro il blocco della “Flotilla” diretta a Gaza e per manifestare solidarietà alla popolazione palestinese. L’iniziativa è stata organizzata per la serata di lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 18:30, nel cuore del capoluogo bosino.

Galleria fotografica Presidio in piazza Monte Grappa a sostegno della “Flotilla” bloccata a Cipro 4 di 10

L’appuntamento, promosso attraverso i canali social dal collettivo Da Varese a Gaza, ha chiamato a raccolta i cittadini in piazza Monte Grappa – simbolicamente ribattezzata dai promotori “piazza Bambin* di Gaza” – in concomitanza con le notizie giunte dal Mar Mediterraneo.

Secondo quanto reso noto dagli organizzatori della mobilitazione, l’azione di protesta è scattata a seguito del blocco della Freedom Flotilla da parte delle forze israeliane, che avrebbero abbordato l’imbarcazione in acque internazionali al largo di Cipro, a circa 250 miglia dalla costa di Gaza.

I manifestanti sono scesi in piazza per denunciare quello che definiscono «l’ennesima azione illegale che viola il diritto internazionale e la libertà di navigazione», chiedendo il rispetto del diritto internazionale e la fine delle operazioni di blocco navale nell’area.