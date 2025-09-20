Secondo KO greco per la Openjobmetis: vince il Panionios ma Varese non dispiace
Senza l'infortunato Renfro - attesa per capire le sue condizioni - la squadra di Kastritis perde 89-86, trafitta dall'ex Hands. Riscossa per Moody (21 con 8 assist), conferme per Nkamhoua che chiude in doppia doppia
Termina senza vittorie la breve tournee greca della Openjobmetis che perde di misura (89-86) anche contro il Panionios dell’ex Jaylen Hands, già calato nelle consuete vesti del bomber e autore di 23 punti. La squadra di Kastritis, priva dell’infortunato Renfro, ci ha provato anche questa volta e ha raccolto consensi, anche se l’ultimo tiro (di Moore) che avrebbe mandato il match al supplementare si è infranto sul ferro.
Partita comunque ricca di spunti quella di Glyfada: il Panionios è squadra ambiziosa e parteciperà all’Eurocup, Varese cercava risposte a stretto giro di posta – in campo 24 ore dopo la lunga sfida all’AEK – e ne ha trovate di positive. L’Egeo pare – per cominciare – aver risvegliato Stefan Moody, top scorer biancorosso con 21 punti (più 8 assist) e autore di diverse giocate da applausi (anche se impreciso dall’arco). Foto: Pall. Varese
Anche Olivier Nkamhoua ha dato conferme di alto livello: utilizzato da pivot per l’assenza di Renfro (Ladurner lo ha sostituito per una dozzina di minuti) il finlandese è andato in doppia-doppia (17+10) con tanto di 4 assist. Incisivo anche Librizzi, specie nella prima parte di gara, mentre Freeman ha un po’ risentito del doppio impegno ravvicinato ma ha ugualmente dato un contributo vicino alla doppia cifra.
Insomma, bilancio nel complesso positivo nonostante le due sconfitte, anche se sull’OJM grava la spada di Damocle dell’infortunio a Renfro. Lo staff attende di rientrare in Italia prima di sbilanciarsi sulle prospettive di recupero o (peggio) di correttivi dal mercato: vedremo nei prossimi giorni quale sarà la prognosi per il recupero dell’agile pivot, imprescindibile per il gioco di Kastritis. A rimbalzo comunque questa volta la OJM ha retto, mentre è stata troppo alterna dall’arco e in lunetta (70% con qualche errore cruciale nel finale). E poi certo, la vittoria è mancata e non è un dettaglio, perché contro avversarie di prima fascia lo score di Varese continua a segnare “zero”. Con Tortona e Reggio Emilia le ultime due occasioni prima di tuffarsi nel campionato.
PANIONIOS ATENE – OPENJOBMETIS VARESE 89-86
(18-21, 41-41; 69-63)
PANIONIOS: Watson 9, Starks 5, Papas 7, Lountzis 11, Tsalmpouris 2, Lewis 20, Wahl 5, Kreuser 7, Hands 23. Ne: Oikonomopoulos, Patrikis, Gkikas. All.: Luka Pavićević.
VARESE: Moody 21 (7-11, 1-8), Moore 10 (4-7, 0-4), Assui 4 (1-2, o-1), Alviti 10 (0-1, 3-7), Nkamhoua 17 (4-7, 2-6); Villa 2 (1-1), Librizzi 11 (0-2, 3-6), Ladurner 2 (1-2), Freeman 9 (3-5, 1-2). Ne: Scola, Farias, Prato. All. Kastritis.
LUCI A MASNAGO – E’ disponibile il podcast della puntata “zero” di Luci a Masnago, la nostra nuova trasmissione andata in onda giovedì su Radio Materia con Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti. La potete riascoltare qui sotto.
