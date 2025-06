Europei femminili, impresa di bronzo per l’Italia

Risultato eccezionale per la Nazionale femminile italiana di pallacanestro che al Pireo ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Assoluti. Un podio internazionale che mancava esattamente da 30 anni: nel 1995 infatti arrivò un altrettanto eccellente argento.

L’Italia del commissario tecnico Andrea Capobianco ha trionfato nella finale per il terzo posto contro le vicecampioni olimpiche della Francia, una delle grandi favorite alla vigilia, addirittura per il titolo. 69-54 il risultato finale per le azzurre che hanno avuto in Cecilia Zandalasini la propria stella: 20 punti, 3 assist, 3 rubate e 3/4 nel tiro pesante per la campionessa pavese.

Non era facile prevedere questo gran finale per l’Italia che – dopo l’impresa ai supplementari con la Turchia – era stata beffata dal Belgio in semifinale, con la tripla del possibile successo respinta dal ferro dopo che le avversarie avevano operato il sorpasso proprio dall’arco.

Invece la gara con la Francia ha mostrato un’Italia ancora molto “affamata”: Cubaj e compagne hanno preso il comando nel secondo periodo e non lo hanno più mollato. Intanto il Belgio si è ripetuto anche nella finalissima con la Spagna con la vittoria di due soli punti (65-67) grazie a una palla rubata con canestro a 7″ dalla fine.