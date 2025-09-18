Doppio esame di greco per la nuova Openjobmetis. Nkamhoua si è unito al gruppo
Squadra in partenza per Atene dove i biancorossi affronteranno l'AEK (venerdì 19) e il Panionios di Hands (sabato 20). Prime ore varesine per il finlandese
C’è anche Olivier Nkamhoua nel gruppo che Ioannis Kastritis ha portato con sé in patria per le due partite che la Openjobmetis disputerà ad Atene nel fine settimana (venerdì 19 e sabato 20 settembre) contro due avversarie di livello che disputano la Greece GBL, il massimo campionato ellenico.
Il lungo finlandese è atterrato mercoledì sera a Malpensa ma la sua prima giornata varesina sarà brevissima: visite mediche, passaggio al Campus per incontrare Kastritis e i nuovi compagni, ritorno a Malpensa per l’aereo diretto nella capitale greca. Nkamhoua dovrebbe quindi anche andare a referto nelle due amichevoli contro l’AEK Atene (venerdì 19) e il Panionios (sabato 20) ma ovviamente il suo impegno sarà valutato dallo staff tecnico visto che il giocatore non si è mai allenato con i compagni. Sarà regolarmente a disposizione Davide Alviti, rimasto a sedere nelle due gare di Desio per un fastidio al tallone ma tornato ad allenarsi con i compagni.
Il test è di quelli duri: l’AEK ha in panchina l’espertissimo Dragan Sakota – il papà del “nostro” Dusan – e in campo un paio di vecchie conoscenze della Serie A come Vasileios Charalampopoulos e Frank Bartley, mentre il principale faro dell’attacco dovrebbe essere l’ex NBA RaiQuan Gray. Nel Panionios invece le chiavi dell’attacco sarà il freschissimo ex varesino Jaylen Hands che ha accettato l’ingaggio con gli ateniesi con una clausola d’uscita se dovesse ricevere una chiamata in Eurolega.
Lo scorso anno l’AEK è stata la terza forza del campionato: nei playoff ha eliminato il Paok in tre partite e si è fermato in semifinale contro l’Olympiacos (poi campione) vincendo la finale in gara unica per il terzo posto contro il Promitheas. In Europa disputerà la FIBA Champions League vinta nel 2018.
Il Panionios parte un gradino sotto rispetto ai gialloneri ma dopo aver partecipato ai play-in greci si è assicurato un posto in Eurocup; il coach è Luka Pavicevic che da giocatore fu campione d’Europa con la mitica Jugoplastika di Kukoc e Radja.
