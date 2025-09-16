La Pallacanestro Varese ringrazia gli sponsor e “prende la rincorsa” per il campionato
Serata dedicata alle aziende che sostengono il club, ospiti a Villa Il Geraneo di Monvalle. Il grazie di Bulgheroni, il mantra di Sogolow: "Sono varesino e me ne vanto"
“Salpa” dalle rive del Lago Maggiore la stagione della Pallacanestro Varese. La società biancorossa ha organizzato il consueto incontro di inizio anno con le aziende che sponsorizzano il club a tre settimane dal via del campionato di Serie A 2025-26.
La sede prescelta, questa volta, è stata la Villa Il Geraneo di Monvalle, messa a disposizione dallo sponsor Masterpack, cornice elegante e piacevole in una serata di tarda estate, con il lago a fare da sfondo. All’incontro ha partecipato la squadra al completo (manca solo Olivier Nkamohua, in arrivo dalla Finlandia) con lo staff tecnico e la dirigenza. Assente il solo Luis Scola, attualmente negli USA per motivi familiari.
Gli interventi ufficiali sono così stati affidati al presidente, Toto Bulgheroni, e a uno dei due general manager, Zach Sogolow. Bulgheroni ha espresso il proprio ringraziamento alle aziende sostenitrici che ha concluso il suo intervento in buon italiano senza scivoloni (lo scorso anno, a quest’ora, il collega Horowitz andò a braccio proclamando incautamente i playoff…) con una frase che strizza l’occhio ai tifosi «Termino con quello che è il mantra adatto al nostro club: “Sono varesino e me ne vanto”».
Nel corso della serata sono state esposte le nuove maglie ufficiali da gioco prodotte da Errea ma anche molte divise storiche (dalla Storm alla Ignis passando per Girgi, Emerson, Ciaocrem fino a quelle dell’era Roosters e a quelle degli ultimi anni) grazie all’impegno de Il Basket Siamo Noi. Un tocco di colore e di storia che, si spera, sia di buon auspicio.
