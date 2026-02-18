Varese News

Scoppia bombola di gas in casa, un ferito a Monvalle

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata in un’abitazione di via Piave. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza

Esplosione dovuta al gas all’interno di un’abitazione a Monvalle, in pieno centro del paesino che si affaccia sul lago Maggiore. Il fatto è successo nella tarda mattinata di mercoledì. Dalle prime informazioni pare che si sia trattato di una bombola di gas esplosa.

Risulta ferita una persona soccorsa dai vigili del fuoco arrivati sul posto intorno alle 12.30: si tratterebbe della stessa persona che ha cercato di accendere la bombola di gas uso domestico, che a contatto col fuoco – forse a causa di una perdita – è esplosa.

Il ferito risulta ricoverato in ambulanza in ospedale in codice giallo: non è in pericolo di vita.

L’intervento di messa in sicurezza dello stabile non è durato molto, e una persona all’interno dell’abitazione ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che hanno disposto il trasporto in ospedale.

(immagine di repertorio)

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

Commenti

