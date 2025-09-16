L’enigma Moody, l’impatto Nkamhoua, la scelta Freeman: su Radio Materia il precampionato della Openjobmetis
Giovedì 18 settembre alle 14, tra il torneo di Desio e quello di Atene, si parla di Pallacanestro Varese in diretta con Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni
Manca una ventina di giorni all’esordio della Openjobmetis nel nuovo campionato di Serie A, e – come sempre in questa fase – tifosi e addetti ai lavori si interrogano su quale potrà essere il cammino dei biancorossi, quest’anno affidati all’allenatore greco Ioannis Kastritis, confermato dopo il positivo finale della scorsa stagione.
Le prime amichevoli hanno dato una serie di spunti: dal playmaker Stefan Moody, fino a questo momento poco brillante, alla “scommessa” su Allerik Freeman, ottimo giocatore che però sta recuperando da un infortunio grave; da “cavallo pazzo” Moore alla garanzia Librizzi e via dicendo. Il “settembre sottocanestro” ha anche svelato le qualità del finlandese Olivier Nkamhoua, pronto a unirsi al gruppo dopo avere disputato gli Europei.
Di questo e di tanto altro (sul tavolo c’è anche la novità della LegabasketTV) si parlerà in diretta giovedì 18 settembre dalle ore 14 su Radio Materia, la web radio di VareseNews: nel nostro studio ci saranno Damiano Franzetti affiancato da Francesco Brezzi e da Matteo Bettoni. Un terzetto che dal mese di ottobre analizzerà ogni settimana l’andamento della Openjobmetis con una trasmissione frizzante e ricca di spunti e di ospiti, sempre su Radio Materia (e sui nostri canali podcast) e sempre al giovedì dopo pranzo. Resta invece invariato l’appuntamento con il podcast “Dal Parquet” (di Damiano Franzetti, con Roberto Conti) ogni lunedì alle 11 a partire dal 6 ottobre.
Chi volesse dare la propria opinione sul precampionato, lo può fare inviando un messaggio vocale via WhatsApp al numero di Radio Materia, 353-4848857; daremo spazio alle vostre parole nel corso della trasmissione. Ascoltare Radio Materia è facile ma lo si può fare solo via internet: vi potete collegare CLICCANDO QUI oppure potete utilizzare sui vostri dispositivi una app come Radio Garden (che è gratuita, ma ce ne sono anche altre) che rilanciano le emittenti web.
Openjobmetis, il tabellone dell’estate con mercato e precampionato
