La Openjobmetis attende Oliver Nkamhoua: il finlandese è in arrivo

A Olivier Nkamhoua è mancata solo la medaglia. Il lungo della Openjobmetis è stato ottimo protagonista agli Europei arrivando a un soffio dal podio con la sua Finlandia, battuta di strettissima misura dalla Grecia nella finale per il terzo posto.

Il 25enne di Helsinki, impiegato spesso da pivot per lasciare alla superstar Lauri Markkanen il ruolo di ala forte, ha chiuso Eurobasket con 10,8 punti di media, 5.3 rimbalzi, 2,9 assist e un grande bagaglio di esperienza soprattutto in fase difensiva, visto che ha dovuto via via affrontare avversari diretti del calibro di Valanciunas, Jokic, Shengelia e via dicendo.

Terminata l’avventura con la nazionale, ora Nkamhoua è pronto a volare in Italia per unirsi alla Openjobmetis che lo attende con un misto di speranze e curiosità. Il lungo finnico, considerato un giocatore chiave nello scacchiere di Kastritis, è atteso a Malpensa per metà settimana (probabilmente mercoledì 17) e dovrebbe quindi fare in tempo a svolgere le visite mediche di rito prima di ripartire alla volta di Atene dove i biancorossi disputeranno due gare nel fine settimana contro AEK e Panionios.

Difficile dire, oggi, se Nkamhoua verrà subito schierato o se semplicemente viaggerà con i compagni per svolgere le rifiniture e inserirsi nel gruppo. Di certo avrà modo di vestire la maglia biancorossa nelle ultime due amichevoli contro Tortona (il 24 settembre in Valsesia) e contro Reggio Emilia a Varese (domenica 28).

APPUNTAMENTO A GIOVEDI’ SU VARESENEWS

Dell’inserimento e del possibile contributo di Nkamhoua si parlerà giovedì 18 settembre alle 14 su Radio Materia, la web radio di VareseNews, in una trasmissione in diretta con Damiano Franzetti affiancato da Francesco Brezzi e Matteo Bettoni. Per inviare i vostri commenti audio (via WhatsApp) è attivo il numero di Radio Materia 353-4848857.