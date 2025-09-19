La rincorsa dell’Openjobmetis si ferma sul più bello: ad Atene vince l’AEK

Non riesce il colpaccio in rimonta alla Openjobmetis che, nella prima delle due amichevoli di Atene, cede 105-98 ai padroni di casa dell’AEK guidati in panchina dalla vecchia volpe Dragan Sakota. Un match in chiaroscuro per i biancorossi che fanno registrare alcune cose interessanti ma anche lati negativi: due in particolare, l’over 100 nei punti subiti e un infortunio al polpaccio che ha tolto di mezzo Renfro dopo una manciata di secondi (19, per la precisione).

Le due cose possono essere in parte correlate: l’ex sassarese è infatti l’uomo su cui si basa una bella fetta del sistema difensivo di Kastritis per la sua capacità di cambiare marcatura anche contro gli esterni avversari. Senza di lui Varese si è dovuta adeguare ma, evidentemente, ha faticato contro l’attacco dell’AEK che ha mandato ben sette elementi in doppia cifra. Vedremo quindi l’entità del problema occorso a Renfro: nelle prossime ore ne sapremo di più.

E le note positive? Beh: Olivier Nkamhoua di sicuro non è timido. Il finlandese, che in pratica ha conosciuto i nuovi compagni sull’aereo, ha segnato ben 25 punti confermandosi in “forma Europei” e garantendo una prova molto solida in quasi mezz’ora di impiego. Bene anche Allerik Freeman, l’uomo su cui bisognerà prendere la prima decisione importante: la guardia ha prodotto 17 punti con percentuali da leccarsi i baffi (5 su 8 totali, 4 su 7 dall’arco) e una valutazione (21) che è la più alta della Openjobmetis al pari di Nkamhoua.

Nella ripresa si è visto anche Stefan Moody: il play, a secco nel primo tempo, è poi andato in doppia cifra prevalentemente attaccando il ferro e distribuendo 4 assist, togliendo così forse qualche nuvola da sopra la sua testa.

La gara era iniziata con un Alviti bollente (3/3 dall’arco) ben affiancato da Assui: i loro punti non erano bastati a tenere avanti Varese, priva da subito di Renfro e già costretta a cedere il passo in difesa (31-25 al 10′). Il divario si è allargato nel secondo periodo (59-44) nonostante l’apporto sostanzioso di Nkamhoua alla causa (12 punti alla pausa lunga), con la OJM comunque sotto nella lotta a rimbalzo.

Dopo l’intervallo i biancorossi si sono riavvicinati con qualche giocata di Alviti e la crescita di Freeman (82-72 alla mezz’ora). Infine, dopo che l’AEK ha perso Silva per espulsione, Varese ha provato la rimonta finale (7 di Moody nell’ultimo quarto) arrivata sino al -1 (89-88) e mancata per una manciata di punti.

Sabato si replica, sempre alle 20 di Atene (le 19 in Italia) contro un’altra avversaria di levatura teoricamente superiore, il Panionios di Jaylen Hands che disputerà l’Eurocup. Stiamo a vedere se, almeno in retroguardia, Varese darà una sistemata.

AEK ATENE – OPENJOBMETIS VARESE 105-98

(31-26, 59-44; 82-72)

AEK: Kordilis 12, Flionis 7, Lekavicius 11, Arsenopoulos 12, Pecharski 15, Kuzminskas 10, Bartley 9, Arms 13, Silva 11, Charalambopoulos 5. All. Sakota.

VARESE: Moody 12 (4-5, 1-6), Moore 7 (3-5, 0-3), Assui 7 (1-4, 2-3), Alviti 18 (5-6 da 3), Renfro; Villa (0-1), Nkamhoua 25 (7-11, 2-6), Scola, Librizzi 8 (2-6 da 3), Farias, Ladurner 4 (2-3), Freeman 17 (1-1, 4-7). All. Kastritis.

LUCI A MASNAGO – E’ disponibile il podcast della puntata “zero” di Luci a Masnago, la nostra nuova trasmissione andata in onda giovedì su Radio Materia con Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti. La potete riascoltare qui sotto.