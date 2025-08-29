Librizzi-Alviti mani calde: l’Openjobmetis (con Freeman) batte il Massagno

Una sgambata piacevole per sciogliere i muscoli dopo una decina di giorni di allenamento e una vittoria larga che fa sempre morale, seppure con qualche preoccupazione per Assui. La Openjobmetis vince nettamente la prima partita stagionale disputata a porte chiuse con gli svizzeri del SAM Massagno.

Galleria fotografica Openjobmetis in campo, amichevole con il SAM Massagno 4 di 28

106-83 lo score finale di un match comandato da cima a fondo dagli uomini di Kastritis che dopo alcuni minuti equilibrati in avvio, hanno piazzato il primo break grazie a due triple di Librizzi e da lì in avanti hanno comandato le operazioni aumentando via via il margine di vantaggio. (foto A. Ossola/Pall. Varese)

Il capitano biancorosso, che era già annunciato in buona condizione, è stato anche il leader offensivo di Varese: 25 i punti di “Libro” affiancato da un Alviti (20) altrettanto produttivo. In doppia cifra anche Moody e Moore ma la nota forse più interessante riguarda Allerik Freeman: l’ultimo arrivato è stato messo in campo nella parte finale dell’incontro “per fargli sentire il profumo del parquet”. E lui, che timido non è, ha segnato 11 punti mostrando già di avere qualche sprazzo nelle gambe.

L’unica nota negativa – dicevamo – riguarda Elisee Assui che si è fermato presto dopo aver sentito un dolore all’inguine. Uscito per precauzione, il neo-campione d’Europa Under 20 si sottoporrà sabato agli esami del caso: la speranza è che si tratti solo di un affaticamento muscolare. Il test del Campus non è particolarmente probante in ottica futura, anche se il Massagno almeno nel primo quintetto (con gli americani e l’ex di turno Dusan Mladjan) è comunque formazione discreta.

L’obiettivo principale però era quello di dare spazio al clima partita per rompere il lavoro in palestra e provare contro avversari veri i primi dettami di coach Kastritis a livello di gioco, schemi e intensità sul campo. Prossimo appuntamento mercoledì 3 alle 19, stavolta all’Itelyum Arena con tutto il pubblico: di fronte ci sarà Bergamo che milita in A2 e schiera veterani come D’Angelo Harrison, Dustin Hogue ed Eric Lombardi e l’ex Academy Loic Bosso.

OPENJOBMETIS VARESE – SAM MASSAGNO 106-83

(26-18, 58-35; 77-63)

VARESE: Alviti 20, Moore 14, Villa 2, Assui 2, Librizzi 25, Renfro 6, Ladurner 4, Moody 17, Freeman 11, Bergamin 3, Prato, Scola 2. All. Kastritis.