Matteo Librizzi capitano vero: il play prolunga il contratto con Pallacanestro Varese

Nelle ore in cui l’ultimo vero capitano della Pallacanestro Varese – Giancarlo Ferrero – raggiungeva la finale scudetto con la maglia di Brescia, la società biancorossa ha portato a termine la trattativa con il degno erede del “Gianca”, Matteo Librizzi.

Il ragazzo di Sant’Ambrogio, cresciuto sui parquet di Masnago e del Campus, ha firmato il contratto che lo legherà a lungo alla squadra della sua città, alla sua squadra. Librizzi resta in biancorosso, va oltre all’accordo attuale (c’era un ultimo anno da rispettare) e prolunga sino al 30 giugno 2028 decidendo così di trascorrere ancora tre campionati con la maglia della Openjobmetis.

In pratica, se tutto andrà secondo i piani, a quella data Librizzi avrà messo “in the books” – come dicono gli americani – otto stagioni nella rosa della Pallacanestro Varese, cosa rara per lo sport moderno ma cosa benedetta per tutti i tifosi che amano i legami veri, romantici, magari un po’ antichi ma sicuramente piacevoli. Insomma, quel numero 13 che contraddistingue la canotta di “Libro” diventa definitivamente parte del paesaggio locale, come tutti si auspicavano.

«Siamo davvero entusiasti di aver firmato questo prolungamento con Matteo che resterà a Varese per tanto tempo ancora. Non è solo un eccellente giocatore di basket, ma anche una persona che rappresenta al meglio la nostra organizzazione – il giudizio dei gm Sogolow e Horowitz che nel loro intervento di ieri (insieme a Kastritis) avevano dato per imminente la firma – Siamo contenti di continuare a portare avanti il nostro programma con Matteo come capitano. Vogliamo ringraziare lui e i suoi rappresentanti per la collaborazione dimostrata in questo processo».

Libro dal canto suo affida alla società le prime frasi da “rinnovato”: «Sono felice e orgoglioso di continuare ad indossare questa maglia nella mia città, dove sono nato, cresciuto e dove ho mosso i primi passi su un campo da basket. Grazie a chi ogni giorno mi fa sentire il calore di essere a casa, soprattutto i miei tifosi, che con la loro passione rendono ogni partita un’emozione indimenticabile. Varese è casa mia e continuerò a dare tutto me stesso per questi colori. Ci vediamo presto al palazzetto».

La definizione del rapporto con il capitano – non ci sono cifre ufficiali ma il contratto dovrebbe essere “a crescere” anno dopo anno come è logico che sia per un giocatore in piena evoluzione – anticipa la campagna abbonamenti che sarà presentata sul finire della prossima settimana con prezzi che si annunciano all’incirca invariati e con qualche piccola novità a livello di settori. Librizzi è il secondo italiano certo al 100% per l’anno venturo dopo Ethan Esposito, acquistato da Verona nel finale di stagione e a essi si dovrebbe aggiungere Davide Alviti salvo – difficili e costose (per gli altri) – trattative dell’ultimo momento. Il nucleo azzurro prende dunque forma, nell’attesa di conoscere la scelta di Elisee Assui (concupito a suon di dollari, per lui e per il club, dalla NCAA). La base però, intanto prende forma.