L’ex sassarese Nate Renfro è il nuovo pivot della Openjobmetis

Annuncio a sorpresa in casa Pallacanestro Varese: la società biancorossa ha “chiuso” il reparto lunghi con l’ingaggio di Nate Renfro, pivot americano che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A con la maglia del Banco Sardegna Sassari.

Originario di Tucson, in Arizona (nato l’11 dicembre del ’96), Renfro è alto 2,03 e prima di approdare in Italia con la formazione sarda ha disputato due stagioni nel massimo campionato di Grecia quando – evidentemente – si è messo in luce davanti agli occhi di Ioannis Kastritis che lo ha affrontato da avversario con il Paok Salonicco e con il Peristeri di Atene. (Foto: Dinamo Sassari)

Stagioni buone che ne avevano innalzato il valore sul mercato e che avevano acceso su Renfro l’interesse di Sassari dove, tuttavia, l’annata del pivot non è stata particolarmente scintillante (4,2 punti, 2,7 rimbalzi ma 1,4 stoppate in 15,8 minuti di impiego medio a partita). Il pivot “prodotto” dall’università di San Francisco ha però dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha tenuto per tre mesi fuori dal campo.

Il suo arrivo conferma la vocazione “esterna” della squadra di Kastritis per quanto riguarda l’attacco perché Renfro è giocatore con poche soluzioni offensive, ma in grado – il dato delle stoppate è significativo – di dare solidità e quadratura al reparto difensivo e alla protezione dell’area biancorossa. Anche l’esperienza nel basket europeo è senza dubbio un parametro considerato al momento dell’ingaggio.

Il nuovo arrivato sarà affiancato dal più talentuoso Olivier Nkamhoua, il cui ingaggio diventerà effettivo tra un paio di giorni al termine della Summer League NBA di Las Vegas alla quale sta partecipando senza particolari risultati. Non va poi dimenticato che Varese ha già incasellato nel ruolo di pivot di riserva l’altoatesino Max Ladurner completando così il gruppo-lunghi.

IL BENVENUTO DEL CLUB

Tocca a Zach Sogolow, il gm biancorosso, dare il benvenuto al connazionale: «Siamo davvero entusiasti di avere Nate con noi a Varese! Oltre alla sua esperienza europea porta con sé un mix unico di atletismo, energia e versatilità che si adatta allo stile di coach Kastritis e ai nostri obiettivi di squadra. Non vediamo l’ora di vedere Nate al massimo della forma questa stagione, abbracciato dai nostri fantastici tifosi a Masnago!».