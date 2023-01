Dente è tornato e presenta il singolo “La vita fino a qui”

A tre anni di distanza dall’ultima uscita discografica (l’omonimo album “Dente”, del 2020), il cantautore che ha definito la più elegante delle poetiche nella propria generazione è tornato con un inedito. La nuova canzone si intitola “La vita fino a qui”, e vede la partecipazione di Carlo Corbellini, classe ’99, voce e anima del progetto padovano Post Nebbia. Il brano anticipa un nuovo disco di Dente, su cui sapremo di più nei prossimi mesi.

IL BRANO

Su un fondale 50s, cinematico e intimo, Dente e Corbellini dei Post Nebbia si accompagnano in un’atmosfera a metà tra un film d’amore e un vecchio sci-fi. In una canzone profondamente nostalgica, la collaborazione tra due voci timbricamente distanti e appartenenti a diverse generazioni è uno spiraglio di futuro, un elemento di novità inquieta. Così il tempo passato e le aspettative sul domani si avvicendano e si confondono in una peculiare sintesi.

Dente ne racconta così la composizione: “È una canzone uscita di getto in una notte passata a casa al pianoforte, è un’estrema sintesi degli ultimi 20 anni della mia vita tra cambiamenti radicali e cose che non cambieranno mai”.