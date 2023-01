Elezioni Regionali: Samuele Astuti ed Erika Papa incontrano i cittadini dell’alto Varesotto

Maccagno, Luino e Laveno Mombello sono fra i tre paesi dell’alto Varesotto dove in questi giorni i due candidati regionali Dem Samuele Astuti e Erika Papa approderanno per incontrare e parlare con la cittadinanza, le associazioni e le realtà territoriali.

Sono in totale quattro gli appuntamenti che il consigliere regionale uscente, mister preferenze alle ultime consultazioni, già sindaco di Malnate e segretario provinciale del suo partito Samuele Astuti e la consigliera luinese Erika Papa hanno organizzato.

Si parte mercoledì 25 gennaio: in mattinata i due candidati Dem saranno al mercato di Luino mentre la sera, per le 18:00, promuoveranno un aperitivo al Cappadue di Laveno durante il quale saranno a disposizione dei cittadini per un confronto o una chiacchierata.

Il terzo incontro si terrà venerdì 27 gennaio alle 16:30 all’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca (via Valsecchi) mentre il quarto, venerdì 3 febbraio alle 20:45 a Palazzo Verbania di Luino. In quest’ultimo incontro verrà approfondito il tema della riforma sanitaria e i suoi riflessi locali.