Futura Volley battuta 3-1 da Brescia: niente finale di coppa per le bustocche

Terza partita stagionale e terza sconfitta per la Futura Volley Giovani contro la Millennium Brescia: nell’attesa semifinale di Coppa Italia di A2 disputata a Montichiari le padrone di casa battono 3-1 la formazione di Busto Arsizio e si qualificano per la finalissima di Bologna.

Finisce quindi al PalaGeorge l’avventura delle Cocche di coach Amadio che non riescono a espugnare il campo delle bresciane e a spodestarle dal trono della competizione cadetta. Balboni e compagne hanno lottato per quanto possibile come dimostrano i parziali equilibrati e la vittoria nel terzo set, ma non è bastato.

La Millennium si è presa il primo parziale dopo un lungo periodo di equilibrio: break targato Obossa al servizio, replica di Member Meneh (21 punti alla fine) e finale deciso da qualche dettaglio (25-21) a favore della Leonessa. La Futura ha provato a imporre un ritmo diverso nel secondo set ma Consoli e il muro di casa hanno ricucito lo strappo e dato alla Millennium il parziale a 19.

Nel terzo set la Futura è riuscita a ribaltare una situazione che sembrava già compromessa: bresciane avanti 19-14 ma l’ingresso di Venco ha fatto saltare gli equilibri che si erano creati. Busto ha quindi sorpreso le padrone di casa con un parziale conclusivo di 3-9 che ha consegnato il punto alle biancorosse (22-25). Nella quarta frazione però Brescia ha ripreso in mano il gioco ma la Futura ha risposto colpo su colpo: l’equilibrio è stato grande con Arciprete che ha dato il pareggio a quota 21. Nelle ultime battute un errore di Leketor ha dato due match ball alla Millennium che ha chiuso 25-23.

«È stata partita combattuta contro un’ottima squadra – ha detto Amadio a fine gara – Con buon recupero nel terzo set. Abbiamo perso per una serie di episodi. Dispiace non andare a Bologna perché era un obiettivo stagionale, ora l’unica cosa che conta è tornare subito in palestra e lavorare».