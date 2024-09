Andrea Crugnola può chiudere i conti tricolori al Rally Mille Miglia

A Brescia per provare a chiudere i conti. Andrea Crugnola si appresta a disputare – venerdì 13 e sabato 14 – il Rally Mille Miglia giunto alla 46a edizione con un obiettivo chiaro: conquistare la classifica assoluta che gli darebbe matematicamente il titolo italiano 2024.

Il pilota varesino ha vinto quattro delle cinque gare del CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally) disputate fino a questo momento, ma lo “zero” fatto registrare in occasione del “Piemonte” di Alba tiene ancora aperti i giochi per l’assegnazione dello scudetto. In caso di successo nel “Mille Miglia” però, per gli avversari non ci sarebbe più nulla da fare e Crugnola otterrebbe per la quarta volta il titolo di campione d’Italia, la terza consecutiva. (foto AciSport)

Per il primo “match ball” ci sarebbe un’altra possibilità: quella che i due rivali di Crugnola – Simone Campedelli e Giandomenico Basso – non facciano punti nella power stage in programma sulla Valle Sabbia come PS1 della gara. In questo caso basterà il secondo posto nella classifica assoluta per portare il tricolore nel box del team F.P.F che gestisce come di consueto la Citroen C3 affidata a Crugnola e al fido Pietro Ometto, con gommatura Pirelli e colori della scuderia EASI.

Campedelli e Basso duelleranno, oltre che per riaprire il campionato, anche per la seconda posizione: il pilota romagnolo su Skoda Fabia è attualmente alle spalle di Crugnola dopo che Basso (sulla Toyota Yaris) ha perso qualche “colpo” nelle ultime due prove, il Due Valli e il Roma Capitale. Il veterano veneto però ha un feeling particolare con il Mille Miglia: Basso lo ha vinto quattro volte centrando un totale di 36 prove speciali mentre Crugnola si è imposto nel 2022 e conta due secondi posti nel 2021 e lo scorso anno, sempre alle spalle di Albertini.

Il “Mille Miglia” prenderà il via venerdì pomeriggio dalla fiera di Montichiari e nella prima giornata di gara (che prevede anche lo shakedown al mattino) vedrà la disputa di tre prove speciali che inizieranno a definire la graduatoria. Sabato però ci sarà modo, spazio e tempo per cambiare la classifica grazie a ben otto PS, con “Mastanico”, “Bione” e “Marmentino” da ripetere due volte. Un passaggio ciascuno invece sulla “Treviso Bresciano” e soprattutto sulla “Pertiche”, l’ultima prova in programma che è anche la più lunga con i suoi 19,3 chilometri. L’arrivo a Brescia sabato all’ora dell’aperitivo.