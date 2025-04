International Skating, weekend di emozioni sulle rotelle

Dopo aver brillantemente organizzato la Fase 1 Nazionale UISP e aver portato a termine i Campionati Provinciali FISR, la stagione sportiva dell’International Skating prosegue a pieno ritmo con due importanti appuntamenti: la Fase 2 Nazionale UISP, valida come Campionato Regionale, e la 26ª edizione del Campionato Italiano Gruppi Spettacolo e Sincronizzato FISR.

Nel fine settimana del 12 e 13 aprile, il pattinaggio artistico a rotelle è stato dunque al centro della scena, con la società presente su entrambi i fronti: a Vanzaghello (MI) per la competizione UISP e a Montichiari (BS), al PalaGeorge, per l’evento nazionale FISR.

A Montichiari, la gara ha avuto un peso particolare, in quanto valevole per la selezione ai Campionati Europei e Mondiali. In pista per l’International Skating, in collaborazione con la Rotellistica Gallaratese, il quartetto senior, composto da Sofia Frattolillo, Aurora Giocolano, Sofia Guarnerio e Chiara Lombella, che ha emozionato il pubblico con una coreografia intensa e toccante ispirata a Giulietta e Romeo. Lo spettacolo, raffinato e coinvolgente, ha saputo rendere tutta la profondità del celebre amore tragico, grazie a una performance ricca di espressività e precisione tecnica. Il confronto con squadre di altissimo livello internazionale ha reso il risultato ancora più significativo, confermando il valore del lavoro svolto.

Parallelamente, a Vanzaghello, ha preso ufficialmente il via la fase regionale della stagione UISP, e l’International Skating si è subito distinta grazie alle ottime prestazioni nella specialità singolo. Laura Fusani e Linda Colombo hanno infatti conquistato le prime posizioni nelle rispettive categorie, confrontandosi con un elevato numero di partecipanti e dimostrando grande tecnica, sicurezza e maturità sul campo gara.

Il cammino della stagione proseguirà con un nuovo, attesissimo appuntamento: domenica 27 aprile, a Busto Arsizio, dove l’International Skating organizzerà un’altra tappa della Fase 2 Nazionale UISP, che vedrà la partecipazione di atleti di altissimo livello nazionale e internazionale, pronti a confrontarsi in una giornata di grande spettacolo e competizione.