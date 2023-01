Imparare a sciare con lo sci club Assi, al via il corso a Domobianca

La stagione invernale 2023 è alle porte e con essa anche l’inizio del corso di sci e snowboard organizzato dallo storico Sci Club Assi di Somma Lombardo. La 23esima edizione del corso si svolgerà nelle date 21-28 gennaio 2023 e 4-11-18 febbraio 2023 presso la stazione sciistica Domobianca.

Domobianca è una stazione comoda da raggiungere, sicura per i principianti e con neve artificiale. Un’ottima scelta per imparare a sciare o migliorare le proprie abilità. Inoltre, per i ragazzi fino alla quinta elementare che non hanno mai sciato, le ore di lezione saranno gratuite.

Per informazioni sul corso e per iscriversi è possibile rivolgersi alla sede dello sci club in via Monsters 8/10 a Somma Lombardo il martedì e venerdì dalle 21 alle 23 oppure chiamare il numero 3317753680. Un’occasione per imparare a sciare o migliorare le proprie abilità con la guida dei professionisti del Sci Club Assi di Somma Lombardo.