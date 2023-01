A Jerago con Orago la sfida teatrale “Copione per due”

La compagnia teatrale “Baroni Rampanti” porta in scena “Venere in Pelliccia”.

Terza sfida tra le compagnie lombarde in gara con copioni teatrali per due attori.

Sabato 4 Febbraio 2023 alle ore 21.00, nel teatro di Jerago con Orago, la compagnia teatrale “Baroni Rampanti” porta in scena: “Venere in Pelliccia”.

L’aristocratico Severin è così perdutamente innamorato e succube della giovane, bella e spregiudicata vedova Wanda von Dunajew, da arrivare a sottoscrivere un formale contratto con il quale si impegna a diventare suo schiavo, con il nome di Gregor.

“…lei avrà anche il diritto a maltrattarlo secondo il suo capriccio o addirittura ucciderlo, se le aggrada…”

Una vicenda sconcertante e surreale con cui il geniale scrittore ci rivela, con spietata lucidità (e prima ancora della psicanalisi) alcune dinamiche profonde e paradossali della relazione di coppia, interpretate dagli attori con intensità e con raffinata ironia.

Vi aspettiamo numerosi per applaudire i due attori. Prossime serate il 11 e 18 Febbraio 2023 nel teatro di Carnago (VA)