Lavori alle fognature, lunedì chiuse le scuole di Buguggiate

Chiuse a Buguggiate la scuola primaria statale “C. Carducci” (di via Cavour, 48) e la scuola secondaria di I grado Statale “don G. Pozzi” (di via IV Novembre 1) il 30 gennaio. Inoltre, sempre lunedì prossimo, verrà chiusa anche la sezione primavera della scuola dell’infanzia.

La comunicazione da parte dell’amministrazione comunale a tutte le famiglie, dove sottolinea che la chiusura è necessaria per effettuare dei lavori. Durante la mattina di lunedì prossimo, infatti, Enel ha previsto l’interruzione dell’energia elettrica per tre ore e quindi la conseguente mancanza di riscaldamento elettrico. Proprio in quelle ore verrà riparata la condotta di acque reflue.