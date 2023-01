A Malnate è partito il piano strategico per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Ha preso il via il 16 gennaio il gruppo di lavoro che doterà la città di Malnate del “Peba”, il Piano per l’Eliminazione Barriere Architettoniche.

Soddisfatta di questo passo Ada Orsatti, presidente dell’associazione Aila Onlus, che ha collaborato con il Comune: «Il Peba è un piano strategico che ha come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti sia all’interno degli edifici pubblici, sia sui percorsi e luoghi pubblici urbani. Con questo strumento si promuove la mobilità inclusiva, oltre che sostenibile, per ogni persona, l’accessibilità in tutti gli edifici pubblici e su tutto il territorio cittadino, gli attraversamenti rialzati o protetti, la sistemazione dei marciapiedi al fine di renderli pienamente percorribili per tutti, la creazione, nei luoghi strategici di Malnate, di percorsi e attraversamenti segnalati per le persone cieche ed ipovedenti».

«Sarà un percorso di monitoraggio della situazione esistente – prosegue la presidente -, che poi proseguirà con la progettazione e la pianificazione degli interventi che successivamente verranno realizzati anche con fondi del Pnnr. Sarà un lavoro importante che impegnerà l’assessorato ai lavori pubblici guidato da Paolo Albrigi, l’ufficio tecnico guidato dalla dottoressa Galli e il personale tecnico comunale che seguirà in prima persona la stesura e i successivi adempimenti tecnici. Importante la condivisione anche con i gruppi di opposizione presenti in Consiglio Comunale, che avranno un loro rappresentante al tavolo dei lavori, perché il PEBA non è un atto legato all’appartenenza politica, ma viene incontro ai diritti di tutti i cittadini malnatesi».

«Un ringraziamento particolare – conclude -, va ai tecnici Aila, che seguiranno la parte tecnica della stesura del piano, collaborazione preziosa, indispensabile e a titolo di puro volontariato che ormai ci supportano da anni con la loro competenza, e all’operato del delegato di Malnate e Varese Nicola De Luca».