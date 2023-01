Marnate piange il suo Vanni, instancabile volontario

Una vita di lavoro a Gorla Minore come parrucchiere e intanto la passione per il volontariato, per le iniziative della sua Marnate. E adesso i suoi concittadini lo piangono, per una scomparsa che tocca i cuori di tutti. È mancato all’affetto dei suoi cari e dell’intera comunità Vanni Rossini, 79enne del paesino della valle Olona.

Instancabile lavoratore, sempre presente nei tanti eventi organizzati dalla Pro loco, conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e il carattere schietto e sincero, Vanni lascia i figli e la moglie Donata. Ma tutta Marnate è colpita da questo lutto.

Vanni Rossini, con la maglietta bianca del Girinvalle, circondato dai cari amici della Pro loco Marnate

Ed è proprio dall’affiatato gruppo di amici della Pro loco, attraverso le parole del presidente Davide Pedrotti, che giunge un ricordo commosso di Vanni:

Tutta l’associazione si unisce al dolore della famiglia di Vanni. In tutti questi anni abbiamo conosciuto la tua instancabile passione per il nostro paese. La tua contagiosa allegria ha rallegrato le tantissime manifestazioni che abbiamo organizzato insieme. Tutti i volontari hanno apprezzato la tua compagnia e la tua voglia di realizzare eventi. Quanti viaggi abbiamo fatto con la tua super Ape che era il tuo orgoglio ed era un simbolo per tutti noi. Quando sentivamo il rumore del motore tutti noi e anche i più piccoli dicevano : “Arriva il Vanni”. Vanni ci mancherai

I funerali si svolgeranno mercoledi 25 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale sant’Ilario. Ai suoi cari un grande abbraccio da parte di chi scrive e dalla redazione di VareseNews

Per lasciare un messaggio di saluto: https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/vanni-rossini/