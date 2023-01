Nessun gol tra Seregno e Varese, un punticino per i biancorossi

Il Varese si prende un punticino a Seregno. Non saranno tre punti, ma visti i tempi di magra e le tante assenze è già qualcosa di positivo. Al “Ferruccio” non è stata una bella partita, bisogna dirlo, anche per demerito dei biancorossi, che hanno lasciato spesso il pallino del gioco ai brianzoli, pensando a difendersi e provando a pungere in contropiede. La tattica ha funzionato a metà, nel senso che la difesa si è mossa bene – buon esordio del 2005 Baldaro e ottima prestazione di Boni – mentre in avanti è mancato il guizzo per andare in rete, e la mancanza di un attaccante di ruolo si è sentita. Rossini si è dato da fare senza però rendersi pericoloso mentre le azioni più ficcanti sono arrivate da Pastore e Candido.

Si tratta in ogni caso del primo punto del 2023 per i biancorossi, che interrompono la striscia di cinque sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia. Non è arrivata la vittoria tanto attesa, ma un risultato positivo al quale però si deve dare continuità, iniziando la prossima settimana, quando al “Franco Ossola” arriverà la Casatese. La nota positiva è il non aver subito gol, un buon punto di partenza per poter pensare in maniera più rosea il futuro, anche se la squalifica per somma di ammonizioni che colpirà Monticone metterà ancora una volta in difficoltà mister De Paola nelle prossime scelte.

FISCHIO D’INIZIO

Continuano i problemi in casa biancorossa: oltre alla mancanza di risultati, l’infermeria continua a essere piena e ad aggiungere elementi ogni settimana. Per questa delicatissima sfida salvezza mister Luciano De Paola deve fare a meno dei difensori Gianluca Parpinel, Nicolò Battistella e Nicolas Truosolo – oltre allo squalificato Alessandro Rossi -, del centrocampista Gianluca Piccoli e degli attaccanti Carlo Ferrario e Riccardo Scarpa. Tornano a disposizione e con la maglia da titolare Francesco Gazo, al centro della mediana del 3-5-2, e Roberto Candido in attacco. A completare il terzetto arretrato con Monticone e Boni c’è il 2005 Christian Baldaro, direttamente dalla juniores. Pastore si adatta a fare l’esterno a sinistra, mentre il terminale d’attacco è ancora Rossini. Per il Seregno, penalizzato in settimana di un altro punto dopo i due del mese scorso, è la seconda gara in panchina di mister Stefano Di Gioia, che ha esordito vincendo 1-0 a Villa Valle. I brianzoli si schierano con un 4-2-3-1 nel quale Ortolini è l’attaccante centrale supportato da Valtulini, Iurato ed Eberini. Parte dalla panchine il fresco ex Riccardo Goffi.

PRIMO TEMPO

Un inizio partita poco brillante, con tanti lanci lunghi, la maggior parte dei quali privi di precisione. Il Varese ci mette qualche minuto a farsi vedere, ma al 15′ il cross da sinistra di Pastore è preciso per la testa di Mecca che però da buona posizione non inquadra la porta. La gara però non sale di colpi, il Seregno fa girare meglio la palla senza però trovare impreparata la difesa biancorossa, mentre il Varese prova a colpire in velocità ma Bonadeo ha vita facile al 28′ sul tiro dalla lunga di Pastore. Il numero 11 biancorosso è più pericoloso al 42′ su punizione, ma anche in questa circostanza il portiere di casa si fa trovare pronto. Nel finale di tempo si gioca poco e così all’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0, anche grazie alla chiusura di Foschiani sul cross tagliato da destra che attraversa pericolosamente l’area biancorossa.

SECONDO TEMPO

Riprende senza cambi la gara, con il Varese che nei primi minuti non sfrutta due punizioni in fase offensiva. Il Seregno prende campo con i minuti e al 12′ costruisce una buona azione d’attacco che però Panatti conclude con un sinistro a lato. Il Varese fatica a prendere campo e deve affidarsi a calci da fermo per farsi vedere, come al 28′ quando Candido batte una punizione dalla fascia sinistra verso la porta ma trova la pronta parata di Bonadeo. L’intervento del portiere di casa è ben più importante al 42′ quando in tuffo toglie dalla testa di Pastore il lancio di Candido, salvando di fatto il risultato. Nel finale il Seregno sembra averne di più, ma la difesa biancorossa si stringe, evita pericoli e si prende uno 0-0 che non è molto ma è qualcosa.