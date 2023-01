Orticoltura, frutteto e potatura: al via il corso tenuto dall’agronomo Ballerio

Siete appassionati di orticoltura e volete imparare a coltivare al meglio il vostro orto e frutteto? Allora questo è il corso che fa per voi! A partire dal mercoledì 1° febbraio 2023, presso la sala bar del Centrogerbone a Olgiate Olona, si terrà un corso di orticoltura, frutteto e potatura. Il corso, che si terrà ogni mercoledì per sei settimane, sarà tenuto dal Dott. Fabrizio Ballerio, agronomo dell’Associazione Orticola Varesina. (Foto di Tamara Elnova)

Il programma del corso prevede una prima parte dedicata alla fruticoltura, con argomenti come l’impianto del frutteto, le cure colturali e la fisiologia delle piante da frutto. Seguiranno lezioni sulla potatura di allevamento e produzione delle principali specie frufticole e sui metodi sostenibili di prevenzione e cura delle malattie delle piante da frutto.

La seconda parte del corso sarà dedicata all’orticoltura, con argomenti come l’impostazione dell’orto, le rotazioni, le consociazioni, le lavorazioni, le semine e i trapianti. Verranno inoltre trattate le tecniche colturali delle più importanti specie orticole e i sistemi sostenibili di prevenzione e cura delle avversità degli ortaggi coltivati.

Inoltre, dopo il corso verranno organizzate lezioni pratiche in campo, tra cui una lezione di potatura invernale, una lezione sugli innesti e una lezione di potatura verde estiva. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero di cellulare 347.2553314 o inviare un’email a sagrazuccagerbone@gmail.com, oppure recarsi presso il Centrogerbone in Via S. D’Acquisto 3 a Olgiate Olona (Va) e chiamare il numero 0331.375351.

Non perdete l’occasione di imparare da un esperto e migliorare la vostra passione per l’orticoltura!