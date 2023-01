Quasi 14 milioni di euro ai medici di base di Varesotto e Comasco per prendere personale di studio

Quasi 14 milioni di euro per finanziare il personale amministrativo e sanitario a supporto della medicina territoriale. È quanto stanzierà Ats Insubria per sostenere le 192 associazioni di medici di medicina di base che si sono costituite. La riforma sanitaria e gli obiettivi del Pnrr per le case e gli ospedali di comunità prevedono un ruolo di maggior rilievo dei medici curanti. Dall’estate scorsa, Regione Lombardia ha avviato un dialogo con le principali sigle sindacali dei medici di medicina generale per definire le modalità operative.

In merito a questo bando si è attivato Emanuele Monti, consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone: «A margine di positive interlocuzioni con la Direzione Welfare di Regione Lombardia e ATS Insubria con piacere posso annunciare che quasi la totalità delle domande presentate dai medici di medicina generale della provincia di Varese e di Como saranno finanziate. Nei prossimi giorni saranno condivisi gli esiti precisi del bando, le risorse economiche variabili da 6,5€ a 12,5€ per paziente e i contributi aggiuntivi per personale di studio e infermieri. Per semplificare: in media un medico con 1500 pazienti potrà ricevere anche oltre 30 mila euro per pagare collaboratori in funzione di snellire burocrazia e attivare servizi infermieristici. Un bellissimo risultato che con i fatti dimostra l’attenzione alla medicina territoriale che ho fortemente voluto nel mio ruolo in questi cinque anni ed è una prima risposta alle richieste arrivate dai nostri dottori di famiglia nei molti incontri che ho avuto il piacere di organizzare in questi anni» conclude Emanuele Monti.