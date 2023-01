Sos Malnate cerca un autista soccorritore

Candidature aperte: Sos Malnate è alla ricerca di un autista soccorritore per il periodo dal 1 febbraio 2023 al 30 giugno 2023, con un contratto a tempo determinato per 38 ore settimanali. Il candidato sarà inquadrato nel contratto CCNL ANPAS, livello C1.

Per candidarsi è necessario essere in possesso delle qualifiche di capo-equipaggio e autista d’emergenza, essere idoneo fisicamente al servizio, avere una forte motivazione a lavorare nel settore non profit, condividere i valori e la mission di SOS Malnate, essere disponibile a svolgere il servizio all’interno di turni di lavoro (anche notturni e in giorni festivi), avere la certificazione di qualificazione soccorritore esecutore, l’abilitazione Regionale alle funzioni di Operatore DAE e il Corso sicurezza-rischio ALTO (preferenziale) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e accordo della Conferenza Stato-Regioni 21.12.2011. Il dipendente dovrà effettuare, secondo le esigenze di servizio, sia servizi di emergenza/urgenza sia “secondari”.

Chi fosse interessato a candidarsi è invitato a inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo mail info@sosmalnate.it.