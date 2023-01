SwissReLux: la prima borsa mercato per orologi da collezione e rari ricondizionati a Lugano

A Lugano, in aprile si terrà la prima edizione di SwissReLux, la borsa mercato dell’orologio da collezione e raro ricondizionato L’evento mira a diventare un riferimento a livello mondiale per gli appassionati e i collezionisti di orologi vintage e ricondizionati.

Esordisce in un anno di grande crescita per il settore degli orologi di lusso ricondizionati, che ha registrato un aumento del 47% nel primo trimestre del 2022 rispetto al primo semestre del 2021 e del 133% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Attualmente, questo settore vale 20 miliardi di franchi svizzeri solo in Svizzera, più della metà del nuovo, e si prevede che raggiunga i 35 miliardi nel 2030 (+75%). La crescita del mercato degli orologi di lusso ricondizionati è dovuta a un numero sempre maggiore di clienti che considerano gli orologi uno dei principali beni rifugio per il loro valore intrinseco che li protegge dalla svalutazione.

SwissReLux è l’occasione ideale per entrare in contatto con i principali esperti del settore, acquistare pezzi rari e unici dei marchi più esclusivi presso i migliori rivenditori e far valutare i propri pezzi, oltre ad essere aggiornati sulle novità e sui trend del settore. SwissReLux offrirà orologi di qualità, orologi ricondizionati dallo stile, unicità e fattura inalterati nel tempo, moda e vintage di qualità raffinata e sempre attuale, brand internazionali delle maison haute couture con i loro prodotti iconici, professionisti del settore come gioiellieri e antiquari provenienti da tutto il mondo, e il grande pubblico alla ricerca di novità e valutazioni.

L’evento si terrà presso il Centro Esposizioni di Lugano, una città situata nel cuore dell’Europa, ben collegata a livello internazionale e nota per la sua tradizionale ospitalità, bellezza paesaggistica, cultura multilinguistica e per il concetto di qualità svizzera.

Tutti i dettagli dell’evento sono online sul sito ufficiale. L’evento è organizzato da PROMAX Comunication SA, azienda leader per l’organizzazione di eventi nella Svizzera Italiana.