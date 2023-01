Tre in macchina a Varese con la coca: 7 mesi e multa

La macchina scassata con all’interno tre ragazzi sospetti. La polizia li ferma e parte la perquisizione. Fino a qui tutto normale rispetto a quanto venuto a Varese due anni fa: gli agenti fanno il loro lavoro e il controllo di routine specialmente se reputano le condizioni come: orario, l’auto, il quartiere e l’età degli occupanti di un veicolo elementi di interesse. E così è stato perché dalle tasche dei ragazzi, due di origini maghrebine e uno italiano sbucano stupefacenti: palline di coca, di quantitativo esigui – 0,4 o 0,5 grammi, ma già confezionate della stessa plastica di cui è composto il sacchetto del supermercato trovato nell’abitacolo. E poi ancora stupefacente che è stato trovato nel porta oggetti dell’auto con uno die tre ragazzi che ha in tasca 240 euro in contanti.

Tutti e tre finiscono dinanzi al giudice. Uno dei tre viene subito segnalato quale assuntore abituale al prefetto ma la sua posizione resta anche nel procedimento penale a suo carico che mercoledì si conclude con una assoluzione. Assolto anche il secondo giovane (per il quale il pubblico ministero aveva chiesto una condanna), mentre il terzo è stato condannato a 7 mesi e 1200 euro di multa: non è bastata la richiesta del difensori che ha invocato l’impossibilità di fatto di ascrivere il possesso dello stupefacente trovato nel porta oggetti del veicolo.