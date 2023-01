In Valcuvia si prepara il carnevale

Manca circa un mese al carnevale romano e la macchina organizzativa del carnevale in valle 2023 si è già messa in moto. Il grande carnevale valcuviano si terrà sabato 18 febbraio e si sta lavorando a pieni giri per il tradizionale evento mascherato che, da alcuni anni ormai, si effettua coinvolgendo tutto il centro Valle (nella foto, uno scatto sd’epoca di uno dei tanti caroselli durante la sfilata dei carri per il paese).

Le società organizzatrici dell’evento, le pro loco di Cuvio e Cuveglio, stanno preparando nuove attrazioni e annunciano importanti sorprese per il finale della sfilata che si concluderà, come sempre, presso il Parco comunale “Pancera”di Cuvio. Definiti anche i termini per la partecipazioni alla sfilata e quindi sono state aperte le iscrizioni a Gruppi e Carri che vi vorranno partecipare. Sono previsti contributi a titolo di rimborso spese fino a 300 euro per i carri, mentre ai gruppi mascherati verrà dato un contributo a titolo di rimborso spese fino a 120,00 euro; sarà la valutazione di un apposita commissione che giudicherà le caratteristiche del carro allegorico.

Possibilità di iscriversi sino a sabato 11 febbraio. Un premio particolare verrà assegnato alle mascherine piu’ belle della giornata che saranno anche nominate, Re e Regina del Carnevale. Chi fosse interessato a partecipare, può trovare sul sito delle Pro Loco tutte le informazioni, il regolamento e i moduli per la partecipare alla sfilata. Altre info si possono avere contattando i numeri i seguenti numeri: www.cuvio.com Tel.: 0332 651124 – 333 4007156 www.procuveglio.it Tel.: 339 8166938