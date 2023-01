A Varese un convegno sulla figura di Tina Anselmi

L’associazione mazziniana italiana, sezione “Giovanni Bertolè Viale” – Varese organizza per venerdì 26 gennaio alle 18 in sala matrimoni di Palazzo estense, sede del municipio di Varese di via Sacco una conferenza dal titolo “La politica come passione, Tina Anselmi da partigiana a ministra“.

Relatrice dottoressa Doriana Giudici Vicepresidente dell’Associazione Mazziniana di Varese introdurrà Leonardo Tomassoni Presidente Associazione Mazziniana di Varese