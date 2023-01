Varesina sorridente, Caronnese rimontata e ultima

Domenica positiva per la Varesina, che ritrova la vittoria sul campo amico e spazza via qualche brutto pensiero. La Caronnese invece fa e disfa sul campo della Casatese, pareggiando 2-2 e ritrovandosi ultima in classifica.

VARESINA – BRUSAPORTO 2-1

Il Varesina Stadium è sempre un porto sicuro per i ragazzi di mister Marco Spilli, che reagiscono dopo la sconfitta di Breno e ritrovano il sorriso superando 2-1 un avversario davvero tosto come il Brusaporto. Il vantaggio dei rossoblù arriva sul finale di un primo tempo molto combattuto: è il 41’ quando Gasparri viene favorito da un rimpallo e non si fa pregare a insaccare l’-10. Nella ripresa i bergamaschi ci provano, la Varesina perde per infortunio Poesio, ma al 34’ arriva il gol del 2-0 con Gregov, che va a segno su azione d’angolo. Nel finale il Brusaporto accorcia le distanze con Alberti, ma la difesa della Varesina regge e porta a casa i tre punti.

VARESINA – BRUSAPORTO 2-1 (1-0)

Marcatori: 41′ pt Gasparri (V); 34′ st Gregov (V), 46’ st Alberti (B)

Varesina: Basti, Zefi, Sberna (dal 21′ st Gregov), Bernardi, Schieppati, Poesio (dall’8 st Malvestio), Gomis, Kate, Casolla, Gasparri, Tedesco (dal 21′ st Sali). A disposizione: Baglieri, Bigoni, Orellana, Marin, Donizetti, Clerici. Allenatore: Spilli

Brusaporto: Genini, Siciliano, Suardi, Alushaj, Consonni (dal 39′ st Cortnovis), Zambelli, Zaccariello (dal 30′ st Maspero), Forlani (dal 30′ st Mento), Sokhna (dal 17′ st Alberti), Calì, Tirelli. A disposizione: Aceti, Berbenni, Menni, Ghislandi, Gualdi.. Allenatore: Carobbio

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno (Canale e Cusimano)

Corner: 1-7. Recuperi: 0’+6′. Ammoniti: Bernardi per la Varesina; Forlani, Zambelli per il Brusaporto

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.

CASATESE – CARONNESE 2-2

Si illude la Caronnese, che passa in vantaggio 2-0 sul campo della Casatese, ma subisce la rimonta fino al 2-2 finale che condanna i rossoblù all’ultimo posto in classifica, scavalcati dal Sona. Dopo un primo tempo senza tanti squilli, nella ripresa succede di tutto. Molto parte dall’ingresso in campo di capitan Corno per la Caronnese, che dà la carica ai compagni. Il vantaggio arriva al 21’ con il tocco sotto misura di Braidich, due minuti dopo giunge anche il 2-0 con l’incornata vincente di Curci. La gara sembra indirizzata bene per i ragazzi di mister Palo, ma la doppietta di Isella al 34’ e al 42’ riporta in equilibrio il risultato e lasciando alla Caronnese un solo punto che non basta per evitare di ritrovarsi in fondo alla classifica.

CASATESE-CARONNESE 2-2 (0-0)

MARCATORI: st 20’ Braidich, 22’ Curci, 34’ Isella, 42’ Isella.

CASATESE (4-2-3-1): Trabattoni; Videkon, Pirola, Gulinelli, Scipione (42’ st Saracino); Sassella (28’ st Ballabio), Romano (48’ st Polenghi); Comberiati (13’ st Stefanoni), Isella, Pontiggia (28’ st Personé); Quaggio. A disp.: Zanoli, Perego, Personé, Silba, Ballabio, Polenghi, De Meo, Stefanoni, Saracino. All.: Commisso.

CARONNESE (4-3-3): Indelicato; Pandini, Scaglione, Nossa, Curci (31’ st Cosentino); Tunesi, Cretti (11’ st Myrtollari), Gini; Duguet (16’ st Corno), Braidich (38’ st Galletti), Austoni (35’ st Piraccini). A disp.: De Luca, Nava, Galletti, Cosentino, Myrtollari, Diatta, Agello, Piraccini, Corno. All.: Palo.

ARBITRO: Verrocchi di Sulmona.

NOTE: giornata soleggiata ma fredda, terreno in erba sintetica. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Pandini, Curci, Pirola, Sassella. Angoli 8-5. Recupero 1’, 5’.

SERIE D GIRONE B – XX GIORNATA

Alcione – Ponte San Pietro 2-1; Desenzano – Villa Valle 1-1; Casatese – Caronnese 2-2; Real Calepina – Arconatese 0-2; Seregno – Varese 0-0; Sona – Breno 2-0; Franciacorta – Lumezzane 1-1; Varesina – Brusaporto 2-1; Virtus CBG – Folgore Caratese 2-2.

CLASSIFICA: Lumezzane 47; Alcione 40; Arconatese 35; Virtus CBG, Franciacorta 33; Brusaporto 32; Casatese 31; Varesina 29; Ponte San Pietro 28; Folgore Caratese, Villa Valle, Desenzano 25; Seregno 22; Real Calepina 20; Varese 17; Breno 16; Sona 14; Caronnese 13.