Al teatro Condominio di Gallarate va in scena il Don Giovanni

Grande appuntamento con Il Don Giovanni, di scena al teatro Condominio di Gallarate domenica 12 febbraio 2023 alle ore 16.00.

Rappresentata per la prima volta a Praga nel 1787 e “accolta con il più vivo entusiasmo” (come scrisse Mozart all’amico von Jacquin), ebbe da subito il privilegio di una vita teatrale ininterrotta, divenendo l’Opera di grande esempio per tutti: da allora, presente nel repertorio di grandi interpreti e direttori dell’ Ottocento e Novecento e fino ai giorni nostri Già dall’ouverture appare ben più di una semplice introduzione: i suoi spunti vengono ripresi nel corso della composizione e soprattutto nel finale, alla comparsa inquietante della statua del Commendatore.

In questo capolavoro la regia di Serena Nardi non aggiunge o toglie nulla alla perfezione del rapporto tra musica e narrazione di Mozart e del geniale Da Ponte, onde guardare e ascoltare con gli occhi del presente il racconto del Don Giovanni, in cui la storia dell’umanità si riscopre ciclicamente, con i suoi labirinti fisici e metafisici in cui ci si perde e ci si ritrova. E se c’è un tempo storico-sociale adatto per raccontarlo, nelle potenzialità massime che esprime la sublime Opera, quel tempo è il nostro. I possessori dei precedenti biglietti possono utilizzarli, stessa fila e posto, per il recupero di domenica 12 febbraio.

Biglietti: POLTRONISSIMA 34€ – POLTRONA 30€ – GALLERIA 26€ – biglietteria teatro: giovedì h.17/19 sabato h. 10/12 domenica da un’ora prima dell’Opera