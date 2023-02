In arrivo a Gavirate il Bioparco del Lago di Varese

Sorgerà a Gavirate il nuovo Bioparco del Lago di Varese. Il progetto promosso dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio punta alla realizzazione di un percorso didattico che racconti le ricchezze naturalistiche dell’area rivierasca. Punto centrale dell’iniziativa sarà l’incubatoio ittico di Groppello, dove i visitatori potranno osservare come funziona l’intero procedimento della riproduzione dei pesci. Il progetto necessita un investimento di circa 220.000 euro, di cui 150.000 sono stati messi a disposizione dalla Regione Lombardia. I dettagli della tabella di marcia sono ancora da stabilire, ma l’obiettivo è di concludere i lavori entro la fine del 2023.

«L’idea è nata cinque anni fa – spiega il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola – da un progetto per la creazione di un percorso didattico sul ripopolamento della fauna ittica proposto dall’associazione Ccs. Essere arrivati fino a questo punto è una grande soddisfazione. Si tratta di un’iniziativa partita dalle persone e che ha coinvolto anche molti giovani».

«È un sogno che diventa realtà – commenta Luca Broggini, presidente dell’associazione Viviamo il Lago di Varese -. La nostra realtà aveva partecipato al bando per la gestione dell’incubatoio ittico di Groppello proprio per cercare di realizzare qualcosa di utile per la comunità. Ecco quindi l’idea di costruire un percorso che permettesse a chiunque di scoprire tutte le caratteristiche naturalistiche del nostro lago e che spiegasse come nascono i pesci: l’intero procedimento dalla spremitura alla crescita degli esemplari».

«Questo progetto – aggiunge il consigliere regionale Emanuele Monti – ha al centro il Lago di Varese e il suo territorio: un territorio su cui la Regione sta investendo ormai da tempo per preservarlo e tutelarlo. Inoltre, è un progetto che guarda ai giovani e che permetterà loro di conoscere più a fondo il territorio in cui vivono e la sua storia ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Per il successo di questa iniziativa sarà però fondamentale il ruolo delle persone. Per questo il mio appello a farsi avanti va a tutte le realtà che potranno contribuirvi».