A Besnate al via il nuovo ciclo di cineforum del martedì

Riprende, con un nuovo ciclo di sei film, il cineforum dell’Incontro di Besnate: appuntamento per sei martedì a partire da domani, 14 febbraio 2023, con la proiezione di “Il mio vicino Adolf”.

Il cineforum ha il patrocinio del Comune, con sostegno di Pro Loco e di Acec Milano. Introduzione e commento dei film saranno curati da Giuseppe Blumetti, assessore alla Cultura, e da Marco Parravicini, insegnante. Con la partecipazione di Alberto Pellai, medico, ricercatore all’Università degli Studi di Milano e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

Il 14 febbraio – “Il mio vicino Adolf” (Israele, Polonia, Colombia, 2022): regia di Leon Prudovsky, con David Hayman, Udo Kier, Olivia Silhavy, Kineret Peled e Jaime Correa.

Il 21 febbraio – “Tori e Lokita” (Belgio e Francia, 2022): regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne, con Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj. Il film ha conquistato il premio “75° Anniversario” all’ultimo Festival del Cinema di Cannes.

Il 28 febbraio – “Full time – al cento per cento” (Francia, 2021): regia di Eric Gravel, con Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi e Sasha Lemaitre Cremaschi. L’opera è stata premiata all’edizione 2021 della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con il “Premio Orizzonti” per la migliore regia e con il “Premio Orizzonti” per la migliore attrice.

Il 7 marzo – “Close” (Belgio, Paesi Bassi, Francia, 2022): regia di Lukas Dhont, con Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker e Kevin Janssens. Già vincitore del Gran premio della giuria al Festival di Cannes 2022, il film è in corsa per il premio Oscar 2023 quale miglior film straniero.

Il 14 marzo – “Grazie ragazzi” (Italia, 2023): regia di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara e Giorgio Montanini.

Il 21 marzo – “La stranezza” (Italia, 2022): regia di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò e Rosario Lisma. Il film si è aggiudicato il premio “Nastro dell’anno” ai Nastri d’Argento 2023.

I biglietti d’ingresso costano 6,50 euro. Abbonamento per l’intero ciclo di sei film: 30 euro.

Info: cinemaincontro.com