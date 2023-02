Brase: “Mancata un po’ di forza contro un’avversaria di alto livello”

BRASE 1 – «Per prima cosa Tortona è squadra forte e ben allenata che ha giocato bene. In difesa abbiamo commesso qualche errore che di solito non facciamo, è mancata un po’ di forza e di potenza per una partita così. In attacco siamo andati abbastanza bene ma anche lì c’è stato qualche errore insolito, ci è mancata un po’ la forza per vincere una partita contro un’avversaria così forte».

BRASE 2 – «Reyes è tornato da poco dall’infortunio, sta provando a giocare con forza, ma sta ancora recuperando la forma. Non è stata la sua migliore partita questa sera però abbiamo tanta fiducia in lui e siamo certi che tornerà nella condizione migliore».

BRASE 3 – «Cosa è accaduto al rientro dagli spogliatoi? Direi una combinazione di fattori. È successo che loro sono andati avanti per primi, noi abbiamo preso e sbagliato alcuni tiri fuori ritmo che hanno permesso di creare il break perché Tortona ha selezionato meglio le conclusioni».

BRASE 4 – «Sicuramente i 4 falli di Ross e De Nicolao ha avuto un impatto sull’andamento del match ma in definitiva non è questo il motivo della sconfitta. Certo, anche prima di arrivare al quarto fallo devi comunque modificare il modo di stare in campo ma, ripeto, non è solo quello che ha determinato il risultato».

RAMONDINO 1 – «Bellissima partita e vittoria davvero importante: a questo punto della stagione un occhio alla classifica bisogna buttarlo e anche in quest’ottica è un successo pesante perché Varese è una delle migliori squadre del campionato per continuità, identità e per modo di giocare. Sono allineati a quello che fanno e qualunque sia il punteggio non cambiano il loro basket e ti sfidano su tutti i livelli. Su quello fisico perché sono atletici e duri, su quello tecnico e tattico, su quello mentale. Ti portano sempre ad accettare certe scelte e non tutte le avversarie hanno la disciplina per non andar loro dietro».

RAMONDINO 2 – «Dobbiamo essere super soddisfatti del contributo di tutti i giocatori schierati: ciò per noi è molto importante e nel nostro piccolo è l’immagine della nostra identità. Chiaro che ci sono gerarchie però abbiamo la possibilità di avere qualcosa da tanti giocatori ed è fondamentale».

RAMONDINO 3 – «Non abbiamo pianificato di correre contro Varese… però in una partita in cui si va ai 95 possessi bisogna riuscire a essere disciplinati per trovare buoni tiri e buone soluzioni. Mi sono piaciute le scelte fatte in transizione e anche se c’è stato qualche errore, stasera abbiamo giocato meglio rispetto alla partita di Masnago. E per la squadra in trasferta è sempre un po’ più difficile».