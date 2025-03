Openjobmetis condannata da un fallo non fatto: Tortona vince al supplementare

Dal nostro inviato a Casale M. – Quando si sta con l’acqua alla gola – e Varese è con l’acqua alla gola – le scommesse andrebbero lasciate da parte. Bisogna fare la cosa più semplice e, parlando di basket ed essendo a +3 con 11” da giocare, la cosa più semplice è il fallo, tanto più che la palla è in mano a un giocatore forte e preciso al tiro. Uno preso per fare quello: segnare da 3 punti. Invece la Openjobmetis a Tortona ha giocato con il fuoco e si è regolarmente scottata: i biancorossi hanno deciso di affidarsi alla difesa di Bradford su Vital in occasione dell’ultima azione dei tempi regolamentari e l’asso della Bertram non ha sbagliato la bomba del 75-75. Mandata la gara all’overtime, per i piemontesi è stato relativamente facile superare (89-82) una Varese con i giocatori contati, il serbatoio in riserva e, almeno inconsciamente, il morale crollato in basso.

Casale Monferrato resta quindi campo tabù per Varese che si conferma di tutt’altra pasta rispetto al passato, affidata alle cure del colonnello Kastritis, ma che torna a casa con il proverbiale pugno di mosche in mano, come da Trapani, dopo partite molto convincenti. E la zona retrocessione, l’inferno, è ancora lì a bruciare troppo vicino alla Openjobmetis che stavolta ha letteralmente gettato al vento un’occasione gigantesca per cambiare direzione.

Una Varese, lo ripetiamo, tostissima tanto che coach De Raffaele ha ripetuto più volte in modo sincero (per intenderci: non gli era stato chiesto un giudizio sugli avversari) i complimenti per come i biancorossi si stanno muovendo in questo momento. Una squadra che ha avuto certamente alti e bassi (avvio a bomba, poi pesante break subito), che ha giocatori dai tabellini altalenanti, che a rimbalzo è stata travolta dalla cavalleria pesante piemontese. Ma nonostante tutto è rimasta lì incollata, desiderosa di dare una gioia a un popolo in trasferta che ha provato in ogni modo a sostenere Librizzi e compagni e onorare la memoria di Sandro Galleani.

L’apporto generale di Mitrou Long è stato senza dubbio importante nell’economia della squadra perché al netto delle percentuali il greco-canadese è l’uomo in grado di tradurre ai compagni i dettami di Kastritis. Brave a sacrificarsi le ali nonostante la differenza di tonnellaggio (Assui ormai è una certezza) mentre l’assetto con Kao in campo a lungo alla fine è stato preferito a quello con Tyus. E il tiramolla con il numero 0 ha fatto meglio del solito pur con i suoi limiti.

Ma anche in Piemonte tutto questo non è bastato e c’è davvero da flagellarsi per aver fatto correre via due punti così importanti, in questa maniera. Ora l’elenco degli avversari di livello prosegue con l’arrivo di Reggio Emilia: vediamo se almeno l’effetto-Masnago cambierà il vento. Dei risultati, perché quello del gioco e dell’atteggiamento è davvero differente.

PALLA A DUE

C’è mezza Varese sugli spalti del PalaEnergica: i tifosi biancorossi, a centinaia, occupano mezzo rettilineo dietro alle panchine e si fanno sentire in maniera potente fin dal prepartita. Commovente il ricordo di Sandro Galleani, con la squadra e i tifosi di casa gentili e corretti nell’unirsi all’omaggio che prevede anche lo striscione degli ultras varesini.

In campo Kastritis non ha a disposizione Gray (a referto ma fuori uso) e propone il quintetto di Trapani con Mitrou Long ed Hands in guardia. De Raffaele manda Baldasso sulle tracce di quest’ultimo ma non rinuncia all’asse Kuhse-Kamagate.

LA PARTITA

Q1 – I primi minuti di Varese sono da favole: la difesa aggredisce, stoppa (con Kao) ruba palla e forza all’errore, l’attacco produce un parziale di 0-11 con le triple di Assui e Alviti che costringono al timeout De Raffaele. La Bertram cambia faccia con la zona e con l’ingresso di Vital e Candi che trova due triple. Momentaccio per Librizzi: antisportivo ed errori da fuori, così Tortona sorpassa e chiude il quarto 18-14.

Q2 – Un margine piccolo ma che regge per tutto il secondo periodo: Varese continua a faticare in attacco contro una Bertram tentacolare che, per fortuna, non scappa nel punteggio pur allungando con Vital e Weems. Tocca a Hands rivitalizzare i biancorossi, pur con qualche errore: una tripla frontale della guardia vale il -2, poi De Raffaele e Kastritis (che prova anche la zona) si rispondono con i timeout nel finale di periodo quando Kamagate riceve troppo facilmente sotto canestro e firma il 41-33.

Q3 – Hands e Assui in due azioni dimezzano lo svantaggio ma la storia del terzo quarto è simile per tutti i 10′: Varese vicina, quasi incollata, e Tortona capace di fare l’elastico prima di farsi acchiappare. Ci prova Alviti da 3, ci prova Mitrou Long, ci prova Hands dalla lunetta per il -1 ma Baldasso imbuca l’unica tripla della sua gara. Prima della sirena la Bertram riallunga ma ancora Mitrou-Long ricuce per il 54-53 mentre Tyus pasticcia con il pallone del possibile sorpasso.

Q4 – La spallata buona arriva da Librizzi: sei punti consecutivi e sorpasso consolidato poi da una tripla di Hands per il +6 biancorosso al 33′. Tortona si rifugia in timeout e riaccende il motore con Vital, ma anche Bradford colpisce da lontano e insieme a Mitrou Long (sottomano vincente) permette di mantenere qualche lunghezza di margine. Non basta: tripla di Weems, liberi di Baldasso e nuova parità, poi qualche altro canestro sino al 71 pari. Un fallo di Kamagate vale tre liberi per Alviti che ne segna due, Weems dalla parte opposta fa 1 su 2 e Mitrou Long imbuca i suoi personali per il 72-75. Ultimo timeout, rimessa Tortona e palla a Vital che palleggia sul posto, Bradford non commette fallo e la guardia di casa imbuca la tripla del 75-75 per la disperazione dei tifosi varesini.

OVERTIME – Desonta prova a farsi perdonare con due canestri a inizio prolungamento ma il timore è che Varese abbia troppe poche armi nel proprio bagaglio e infatti va così. Finché i biancorossi trovano qualche giocata vincente la partita resta in bilico ma al primo errore Tortona la gira. E un tiro dall’angolo di Kuhse inizialmente dato da 2 e poi convertito in trepunti al replay è la mazzata definitiva: finisce 89-82 tra tanto, troppo rammarico.