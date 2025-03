“Abbiamo scelto di difendere, Vital ha segnato un gran tiro”

KASTRITIS 1 – «Volevamo essere duri, siamo andati come mi aspettavo, Quando sono arrivato non mi aspettavo che imparassero così velocemente la mia filosofia di gioco che prevede di essere molto duri e di iniziare a giocare in maniera molto differente rispetto a come erano abituati. I ragazzi la stanno applicando e nel secondo tempo abbiamo fatto una grande prova: io sono orgoglioso di loro e loro devono esserlo di se stessi. Questa è un’altra sfida per noi: dobbiamo continuare a lavorare e in questo modo porteremo a casa i risultati».

Galleria fotografica Bertram Derthona Tortona – Openjobmetis Varese 4 di 47

KASTRITIS 2 – «C’è sempre dibattito sul fare o meno fallo in una situazione come quella del 40′. In panchina abbiamo poco tempo per valutare tutte le condizioni e la situazione, arrivavamo da un grande secondo tempo in cui avevamo difeso molto bene mentre faticavamo a rimbalzo. Abbiamo provato a giocare questa carta perché Desonta è un ottimo difensore e Vital ha segnato un gran tiro. Ho citato i rimbalzi perché su un eventuale errore sul secondo tiro libero potevano comunque prendere loro palla e segnare».

KASTRITIS 3 – «Nessun problema per Tyus dal punto di vista tecnico, ha solo preferito andare con Kao: scelta dettata dall’andamento della partita perché Kao si adatta molto bene allo stile di gioco di Tortona. E’ una decisione basata su quello che stava succedendo in campo».

KASTRITIS 4 – «I rimbalzi sono un punto di debolezza e sono frustrato perché dopo una grande partita siamo qui a parlare di debolezze. Per la seconda volta consecutiva abbiamo perso al supplementare e sarebbe bastato davvero pochissimo per pensare ad altro e invece è arrivata ancora la sconfitta. Il risultato è importante, lottiamo per quello ma credo che la squadra stia rispondendo bene».

KASTRITIS 5 – «I tifosi sono stati fantastici dall’inizio alla fine: abbiamo bisogno di andare uniti fino all’obiettivo. Sono triste perché non siamo riusciti a farli felici ma presto i risultati arriveranno».

DE RAFFAELE 1 – «Per noi è una vittoria molto molto pesante al termine di una settimana con tre partite, tutte vinte, e tanto dispendio di energie. Quindi non così scontatata. Sapevamo che Varese aveva cambiato faccia e lo ha dimostrato: è stata molto brava durante la partita ma da qui alla fine di gare facili non ce ne saranno. La OJM ora è molto più dura e tosta oltre al talento che ha sempre avuto. Noi abbiamo vinto grazia al talento di giocatori che hanno saputo sacrificarsi e di lavorare l’uno per l’altro. Ora proviamo a recuperare energie, siamo felici per i tifosi».

DE RAFFAELE 2 – «Giocare contro il basket di Varese non è facile: abbiamo per esempio cambiato tanto in difesa dove all’inizio abbiamo fatto un passo indietro oltre a essere troppo morbidi in attacco. Poi abbiamo trovato maggiore equilibrio e siamo riusciti a rientrare. Una volta avanti siamo stati un po’ superficiali, per frenesia, regalando qualche pallone a Varese e concesso falli sul tiro da 3 punti. Loro sono stati molto bravi a tornare sotto ma sono cose figlie di tutto quest’ultimo periodo. Però in una settimana sono arrivate tre vittorie non banali».