Canestri e parole, il giocatore di basket Luigi Datome ospite del nuovo Gruppo giovani librai

Non solo sport, non solo canestri: il campione di basket Luigi Datome è conosciuto dai giovani anche per la sua attività di bookgrammer, grazie ai consigli sulla letteratura che dispensa ai suoi follower attraverso i social.

Sarà proprio lui l’atteso ospite dell’evento del 6 febbraio, la presentazione del Gruppo giovani librai dell’Associazione Librai Italiani (Ali) – Confcommercio presso Confcommercio Milano. Datome, capitano della nazionale italiana di basket e autore del libro “Gioco come sono” sarà intervistato e racconterà della sua opera, alla presenza del Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio Andrea Colzani.

“Il Gruppo giovani per noi ha un duplice significato: guardare al futuro delle imprese, ma anche dell’Associazione” ha evidenziato il Presidente Ali, Associazione Librai Italiani – Confcommercio Paolo Ambrosini.

“Un rinnovamento importante – afferma Clara Acerbi, Presidente del Gruppo Giovani Librai e alla guida dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Val D’Aosta – che incomincia con la presentazione di ogni componente del gruppo. E saranno loro a intervistare il campione Luigi Datome”. “Questo – conclude Acerbi – sarà il primo di una lunga serie di eventi targati Giovani Librai”.

L’appuntamento è per lunedì 6 febbraio alle 18 in corso Venezia 47, in sala Turismo.